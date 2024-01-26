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爸爸花20年存60斤「陳皮」！給女兒做嫁妝　她感動：是傳家之寶

▲爸爸花20年存60斤「陳皮」給女兒做嫁妝。（圖／翻攝自微博）

▲爸爸花20年存60斤「陳皮」給女兒做嫁妝。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東一名李小姐近日結婚時，爸爸竟送她60斤的「陳皮」作為嫁妝。該陳皮為其父親花了20年親自栽種曬乾製成，儲存至今。李小姐表示，這對她來說如同「傳家之寶」般珍貴。也有網友點出，李爸爸悉心製作的陳皮拿到市面上賣，價值肯定不斐。

▲。（圖／翻攝自微博）

▲李小姐表示，從自己10歲開始，父親就在準備了。（圖／翻攝自微博）

據《白鹿視頻》報導，近日，廣東江門一女兒出嫁，爸爸花20年準備60斤的陳皮作為嫁妝。據女兒李小姐表示，自己大約10歲時，爸爸就承包了幾十畝地來種曬陳皮用的新會柑。從第1年收穫果實起，他就會特別挑出一些留給自己做嫁妝。

據悉，該地有用陳皮做嫁妝的習俗，但陳皮要經常翻曬防止黴變，儲存起來並不容易，因此並不是每家都會準備這麼多。

▲爸爸花20年存60斤「陳皮」給女兒做嫁妝。（圖／翻攝自微博）

▲該地方有將「陳皮」作為嫁妝的習俗。（圖／翻攝自微博）

李小姐感動地說道，「對自己來說，這些陳皮有種「傳家之寶」的感覺，是爸爸最好的祝福。」

▲爸爸花20年存60斤「陳皮」給女兒做嫁妝。（圖／翻攝自微博）

▲不少網友直呼，爸爸的心意是最無價的。（圖／翻攝自微博）

相關照片引起網友熱議，「陳皮值不值錢我不知道，20年時間夠值錢吧」、「這個最核心的是爸爸的心意，無價」、「女兒才值得這樣用心」、「新會陳皮，三年的就好幾百一斤。這年頭越多越貴，藥用價值很高」、「目前好的正宗新會陳皮20年確實值錢。這可不是魚目混珠的20年陳皮，是實打實自己存的20，值錢的」。

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