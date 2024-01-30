汕頭海岸現巨大鯨屍擱淺　官方籲民眾勿圍觀！暫時不會「鯨爆」

記者魏有德／綜合報導

大陸有民眾近日在廣東汕頭海岸邊發現一頭死亡鯨魚的屍體，擱淺在消波塊旁，身體還微微膨脹，擔心會發生「鯨爆」。對此，汕頭農業農村局呼籲，網路流傳的「鯨爆」暫時不會發生，已將現場周邊封鎖管制，待30日下午漲潮後，便會根據現場情況將鯨魚屍體打撈上岸，後續將做成標本或進行無害化處理。

▲廣東汕頭海邊發現一頭鯨魚屍體擱淺在消坡塊附近。（圖／翻攝橙柿互動，下同）

《北京青年報》報導，網友拍攝的視頻（影片，下同）顯示，在汕頭海邊大量岩石中間，漂浮著一頭已經部分呈紅色的鯨魚屍體，不少網友在評論中提示大家不要靠近。對此，汕頭農業農村局工作人員表示，現在現場已經圍起來了，不讓人們接近，「鯨魚的屍體在石頭中間，現場工作人員將根據情況用船將鯨魚屍體拉到水中，然後再打撈上來，看是否做成標本或者進行無害化處理。」

對於網友們瘋傳的「鯨爆」情況，該工作人員指出，「發生鯨爆至少要曝曬，現在這邊不存在這樣的天氣情況，暴曬會影響鯨魚身體裡面的氣體，然後會膨脹，沒有曝曬就沒有什麼問題，當然放太久也不行。」

北京科學中心曾發文指出，鯨死亡後，免疫系統停止工作，細菌大量繁殖，內部器官組織開始腐敗，這些細菌會分解掉屍體中的蛋白質、脂肪等物質，產生大量腐敗氣體，如甲烷、氫硫化物、氨、二氧化碳等。

文章稱，隨著氣體的增加，鯨的屍體逐漸膨脹，當膨脹到一定程度，內部壓強過大致身體無法承受時，體內的氣體就會衝破身體薄弱的部分，發生爆炸，此時，將出現內臟和血液噴湧而出的景像，「鯨的進食量很大，死亡後，殘存在胃腸道內的食物和器官內臟一起發酵腐敗，產生的腐敗氣體就特別多。」

至於這頭擱淺的鯨屍該如何處置，依照不同情況，有的會需要解剖製作成標本，也有的地方會選擇在條件合適的前提下將鯨屍拖回海洋，協助牠們完成一場鯨落。對於需要解剖的鯨，解剖人員需全副武裝，佩戴防毒面具和防水服，再著手將屍體剝皮、化學處理，最終製成標本。過程中，解剖人員必須萬分小心，一個不慎就可能會面臨鯨爆的風險。