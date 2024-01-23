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教授與博士來開課　南大小學生「豬」道了

▲台南大學USR《智顯農村》課程模組聚焦畜牧業，帶領七股國小與南大附小兩校學生走訪鹽水清山畜牧場和新化畜產試驗所，了解豬隻產業相關知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南大學USR《智顯農村》課程模組聚焦畜牧業，帶領七股國小與南大附小兩校學生走訪鹽水清山畜牧場和新化畜產試驗所，了解豬隻產業相關知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「沒吃過豬肉也看過豬走路」，有多少學生看過豬走路？台南大學USR《智顯農村》課程模組聚焦畜牧業，帶領七股國小與南大附小兩校學生走訪鹽水清山畜牧場和新化畜產試驗所，了解豬隻飼養及畜牧廢水處理，也至嘉義丸聚星球學習豬隻知識及肉品加工。

▲台南大學USR《智顯農村》課程模組聚焦畜牧業，帶領七股國小與南大附小兩校學生走訪鹽水清山畜牧場和新化畜產試驗所，了解豬隻產業相關知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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立志要養出世界上最好吃豬肉的清山畜牧場負責人張志成，同時也是嘉義大學獸醫學系教授，從8歲開始跟著父親學養豬，憑著獸醫的訓練及豐富的經驗，可謂是最強養豬達人。七股國小學生林柔帆說，清山畜牧場妥善的牧場管理及廢水處理讓空氣中沒有明顯的味道，顛覆了我對豬舍的刻板印象。

▲台南大學USR《智顯農村》課程模組聚焦畜牧業，帶領七股國小與南大附小兩校學生走訪鹽水清山畜牧場和新化畜產試驗所，了解豬隻產業相關知識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

七股國小教導主任黃英洲導覽以貢丸為主題的丸聚星球觀光工廠，黃英洲提到豬的每個部位都很好吃，其中的里肌肉可以製成最受小朋友喜愛的肉排。南大附小學生林映彤說，在各界開始關注動物福利時，雲林快樂豬是聽音樂長大，除了給豬隻充足的活動空間，也顧及豬隻的心情，真是太酷了！

新化畜試所有完善的三段式畜牧廢水處理流程，歐修汶博士介紹廢水經固液分離、厭氣消化、好氧處理，沼液沼渣可以回田利用；副研究員李欣蓉提到，沼液可透過管線或使用槽車澆灌，如果我國畜牧場妥善處理廢水，一年將節省400萬包肥料的費用，達到循環農業的目的。

台南大學教務長歐陽誾表示，在國際間開始重視聯合國永續發展目標（SDGs）時，台南大學也不能缺席。南大USR藉由戶外教育帶領學童打開新視野與新思維，讓關心環境永續成為世界公民的內建DNA。

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