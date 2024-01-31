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不是靠走道位！搭飛機「1座位」被嫌爆可憐：不要它就好

▲飛機,機艙,搭機,緊急逃生門,緊急出口,托盤桌,安全須知卡,機艙窗戶,托盤桌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

越來越多台人飛出國玩，就有網友好奇，如果是一個人搭經濟艙，喜歡靠窗的座位還是靠走道的座位？並說他自己會選靠走道，因為坐久了會想起來走走、上廁所。貼文引發熱論，不少人反而喜歡靠窗，「窗，寧可我麻煩別人，不可別人麻煩我」、「靠窗， 靠走道人走來走去我覺得無法好好休息。」

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「坐飛機喜歡靠窗還是靠走道？」文中表示，多數人搭飛機都是搭經濟艙，不容易同時靠窗又靠走道，如果是一個人搭經濟艙，喜歡靠窗還是靠走道的座位？原PO就說，基本上他還是會選靠走道，「因為坐久了，總是想起來走走上廁所，但靠窗要走出來比較麻煩，特別是用餐時段，或隔壁在睡覺的話。」

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貼文引發討論，大票人反而秒選靠窗，「膀胱有力就靠窗」、「當然是靠窗，全世界皆然。只有台灣人才會不好意思，想尿尿就隨時起身，外國人根本沒在跟你客氣，日本人也一樣」、「窗最好，走道常有人要出去廁所之類，中間最可憐，被夾死」、「靠窗有安全感。」

不過，也有網友表示，「看飛機，2/3/2就靠窗，3/3、3/4/3就走道」、「短程窗，長程走道」、「不要中間就好」、「看飛行時數跟你的膀胱決定」、「要看坐走道左邊還是右邊，我是習慣坐走道右邊，因為左手拿手機。因此若坐靠窗座，則是走道左側的靠窗。」

還有人直呼，「左右有人的（座位），（機票錢）應該要扣兩千」、「直上商務艙啊！又靠窗又靠走道，全都要」、「除了被阿聯酋升等的商務艙，坐過最舒服的就是艙門前跟空姐面對面那三個位置，腳可以伸長」、「走道啊！叫服務也方便，風景看沒兩下就不想看惹」、「一開始喜歡靠窗，後來都坐靠近出口的走道，下飛機不用在中後段擠。」

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