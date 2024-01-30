台灣最強水果？眾人一致點名「這1樣」：香氣差十條街

▲台灣水果香甜可口。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣水果遠近馳名，許多觀光客來台都會買幾樣品嘗。就有網友好奇問其他人，所有水果裡，覺得哪種最強、最具競爭力，「好吃到即便產量過剩，也會通通吃光光。」其中超多人秒點名一樣，「就是芒果」、「只有芒果能打」、「芒果啊！不然呢？」話題引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「台灣最強的農產品是哪一種水果？」文中表示，「台灣的島嶼氣候特殊，水果種類豐富度無可挑剔，但所有水果裡面，有沒有哪一種是最強最具競爭力的？」好吃到即使產量過剩，依然會被吃光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，「我猜蓮霧」、「荔枝吧？就沒聽過荔枝滯銷的。草莓也是，盛產一便宜，大家會狂吃」、「芭樂」、「鳳梨釋迦、愛文芒果、西瓜」、「當然是自由鳳梨，其他水果有嗎？」其中，超多人點名一樣，「芒果算不算啊？」「愛文」、「芒果啊！不然呢？」原PO也不禁點頭，「好吃，超讚！」

▲超多人點名芒果。（圖／記者楊惠琪攝）

不過，就有人表示，「蓮霧啦！其他例如芒果，被菲律賓還有泰國人說我們也有一樣甜的，而且還比較便宜。」但原PO忍不住回覆，跟菲律賓、泰國芒果相比，他覺得還是愛文芒果更香，「香氣跟愛文差了十條街」。