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川普vs拜登「北京希望誰當選？」　中國學者：兩碗毒藥二選一

▲▼美國前總統川普、美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲2024年美國總統大選很可能又是川普對上拜登。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

2024年美國總統大選越來越接近，而且很可能再度出現「拜登對上川普」的局面。《美聯社》蒐集多名中國學者專家說法報導，北京正在不安地關注這場選舉，並且思考「兩害相權取其輕」，不論是誰入主白宮，都只是在「兩碗毒藥」之間二選一。

《美聯社》分析，不論今年11月是拜登或川普當選，對於北京都不是特別有吸引力，因為任何一人都很可能對中國發表強硬言論，威脅近幾個月「脆弱改善」的美中關係。

儘管拜登一直尋求與中國合作，但他聯合印太盟友、組成抗中聯盟的努力，以及多次表示會派美軍協防台灣的態度，都讓北京感到擔憂。

雖然川普在外交政策上奉行孤立主義，很可能對於協防台灣猶豫不決，但考量到他的不可預測性、對中國強硬言論、以及自從他執政開始一直沒有緩和的貿易戰，還是無法排除任何可能性。

▲▼ 美國總統拜登（右）與前總統川普（左）。（組圖／達志影像／美聯社）

上海復旦大學國際關係教授趙明昊表示，對中國來說，不論誰贏得美國總統大選，都會是「兩碗毒藥」二選一。儘管美中關係些微改善，但局勢依舊緊張，尤其在台灣議題方面，更是如此。

清華大學國際安全與戰略中心研究員孫成昊則說，「不論誰執政，都不會改變美國與中國戰略競爭的整體方向。中國沒有偏好誰贏得總統大選，因為中國跟他們任何一人都有打交道4年的經驗。」

智庫「哈德遜研究所」的中國中心主任余茂春（Miles Yu）也認為，隨著美國兩黨在對中政策上幾乎達成一致，中共也有了新的美國政策，他引用鄧小平推廣改革開放的名言解釋，「不管黑貓白貓，只要是美國貓，就是壞貓。」

在中國社群媒體上，許多評論人士傾向支持川普。他們認為，川普不只是一個想要達成協議的生意人，也是削弱美國民主及全球領導力的破壞性勢力，而這對於北京有利。川普已經因為各種對北京有利的言論，而被中國網友封為「川建國」，最近還指控台灣從美國手中奪走晶片生意，被視為不願意協防台灣的跡象。

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

不過，華府智庫「史汀生研究中心」中國計劃主任孫韻（Sun Yun）警告，雖然川普可能破壞盟友及夥伴關係、動搖世界對美國領導力的信心，對中國有利，但同時也會帶來更巨大的風險及不確定性，包括軍事衝突的可能性，「有了川普，中美關係就沒有底線。」

與此同時，另一些中國分析人士認為，北京可能把拜登視為兩人之間較好的選擇，因為與川普的不可預測性相比，他相對穩重。有些人認為，拜登建立抗中夥伴關係的成功令人顧慮，但人民大學教授王義桅認為，北京更擔心川普對於全球化的敵意，而非拜登在全球範圍建立盟友的努力。

北京人民大學教授時殷弘說，「川普生性反覆無常且冷酷，是一個很難摸透的人。」北京可能期待，拜登連任後兩國關係保持不變，同時不希望處理川普對中國的歇斯底里，以及重返白宮後，在各方面帶來的劇烈變化。

北京資深評論人士石蘇世（Shi Sushi，音譯）則表示，中國比較容易對付只想要達成協議的川普，而非以價值觀為執政基礎的拜登，「很少有中國人能理解拜登的強硬。他是一名建制派政治人物。他是美國價值的捍衛者。他正在進行『朋友圈外交』，整合西方力量來對抗中國。從這個角度來看，我可以坦白地說，拜登更難對付。」

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