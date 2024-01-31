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海邊狂傳「詭異砰砰聲」居民快被吵瘋　科學家：是魚在交配

▲▼美國佛州坦帕（Tampa）市中心。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國佛州坦帕市中心。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州坦帕（Tampa）居民多年來飽受噪音困擾，許多人報警表示，他們不斷聽見海灣傳來奇怪的「砰砰聲」，但沒人知道確切來源是什麼。如今，海洋科學家洛卡西奧（James Locascio）已經確定，這是黑鼓魚（black drum fish）在水下大聲交配的聲音。

至少從2021年開始，坦帕居民一直被這種深沉低頻的噪音所苦，於是委託科學家進行調查，甚至在募資網站GoFundMe籌措研究經費。負責人希莉（Sara Healy）說，「對我來說，如此固執地追究這件事似乎有點蠢，但在另一個層面上，這對社區來說，是很重要的事情。」

▼坦帕居民長年聽到的詭異噪音。

洛卡西奧受託後，把錄音設備放置在水下，證實了假說。他向《華盛頓郵報》解釋，黑鼓魚透過魚鰾周圍的肌肉收縮，產生這種類似鼓聲的聲音，「這是一種低頻聲音，因此傳播地更好、更遠，能夠更有效通過不同媒介」，甚至可以在陸地上傳播。這或許解釋了，為何居民住在距離海灣超過1英里（約1.6公里）之外的地方，卻仍能聽見噪音。

▲▼黑鼓魚（black drum fish）。（圖／CFP）

▲黑鼓魚（black drum fish）。（圖／CFP）

洛卡西奧是非營利研究組織「莫特海洋實驗室」（Mote Marine Laboratory and Aquarium）的漁業項目主任，2005年完成了關於黑鼓魚的論文，過去也曾協助坦帕以南約100英里（約161公里）的科勒爾角（Cape Coral）和蓬塔戈爾達（Punta Gorda）解開類似謎團。

他坦言，「這是一個頗為罕見的現象。人們對此感到驚訝，因為它並非眾所皆知。」

邁阿密先驅報報導，大約就在去年的這個時候，蓬塔戈爾達官員也向居民證實，許多人通報的怪聲音，來自「在產卵季節」的黑鼓魚。

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