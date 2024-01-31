嘉義縣衛生健康醫療民調全國最高　翁章梁感謝衛生單位

▲▼ 嘉義縣衛生局屢展佳績，翁章梁出席歲末聯歡會表達感謝 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣112年再逢登革熱疫情洗禮，衛生局所團隊仍屢展佳績，日前舉辦員工歲末聯歡會，透過影片剪輯，喚起同仁革命記憶，包括智慧科技、樂齡假牙、管路安心的全心守護，衛生所從環境到品質，也獲中央金所獎、高齡友善領航獎，今周刊「2023 永續城市SDGs大調查」健康醫療民調全國最高，縣長翁章梁也特別出席聯歡會，親自向所有同仁表達感謝!

翁章梁說，衛生局是守護縣民健康最重的核心，歷經3年多新冠疫情，嘉義縣去年遭逢歷年來最嚴峻的登革熱考驗，衛生局所控制得當，深獲中央肯定，同時也推出多樣創新，包括智慧醫療，首創雙能量X光骨質密度、心房顫動及眼底鏡篩檢巡迴服務，布建阿里山鄉遠距醫療，而貼心的「管路安心計畫」也獲審計部評定行政機關優良實務案例。

此外，12家衛生所也不惶多讓，通過國健署高齡友善健康照護機構認證，大林鎮衛生所更獲得「領航」標章，民雄、大埔、阿里山衛生所，也取得國健署「金所獎」認證，種種表現深獲縣民肯定，今周刊「2023 永續城市SDGs大調查」健康醫療民調全國最高，翁章梁大力稱讚並感謝衛生局所團隊的努力。

在歲末聯歡中，由衛生局長趙紋華帶領主管們開場表演，結合運動及心理健康促進，提醒民眾守護身心健康，會中並邀請抗癌「勇士合唱團」以音樂歌聲傳達愛與勇氣，宣導生命自主及醫療決定權，而嘉義縣牙醫師公會牧童演奏團也熱情演出，並演奏「今年一定會好過」由趙紋華帶領局、所及來賓一起歡唱，現場充滿溫馨與歡樂，象徵「龍」年抵嘉「龍」健康。

趙紋華說，守護民眾健康是衛生局所團隊的使命，感謝各醫療單位與同仁，在公共衛生政策的配合與推動，還有衛生保健志工無私的付出，會中特別表揚獲全國志願服務獎的15位志工、年終考評績優衛生所梅山鄉、六腳鄉、民雄鄉、鹿草鄉，以及高齡友善健康照護機構「領航」標章大林鎮衛生所等，期勉大家持續共同努力，守護縣民健康。