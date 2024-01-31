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立春5生肖須迴避！命理師教「轉帳1688元開運法」

「立春」是二十四節氣中的第一個節氣，表示著春天的開始。（示意圖／翻攝自Pixabay ）

▲「立春」是二十四節氣中的第一個節氣，表示著春天的開始。（示意圖／翻攝自Pixabay ）

圖、文／CTWANT

「立春」是二十四節氣中的第一個節氣，即太陽到達黃經315度之時，在西曆每年2月3日至5日之間，表示著春天開始。命理師柯柏成透露，立春是新舊年的交界點，產生的混亂氣場會對部分人群有不好影響，今年龍、狗、牛、羊與兔5個生肖需要「躲春」，盡量不要到人多的地方，同時須避免與人吵架。

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柯柏成在臉書表示，在傳統民俗的說法中，立春是新舊年的交界點，產生的混亂氣場會對部分人群有不好影響，甚至會影響整年運氣，傳說中值年太歲都會在立春交接，所以有犯到太歲的生肖就需要迴避，就是俗稱的「躲春」，按照刑、值、沖、害、破的原則，龍、狗、牛、羊與兔5個生肖今年需要躲春。

命理師說明，今年的立春將在2月4日下午4時26分53秒交節氣，龍、狗、牛、羊、兔5生肖盡量不要到人多的地方，同時避免與人吵架，只要脾氣忍不住，一出口就輸了，若因工作或其他原因必須外出，可穿著紅色系列衣著，但絕對不要在這個時辰到醫院探病，若真的避無可避，也要在身上點綴一些紅色。

柯柏成進一步指出，立春前後3天不適合參加奠儀，這是原則，且一般喪家也不會選這種日子辦告別式，因為傳統民俗上認為一開春就辦白事，會讓喪家一整年不吉利，「但如果是遇到像不忌諱的基督、天主教信徒選這幾天辦奠儀，建議盡量禮到人不到，表達情意即可。」

另外，柯柏誠也分享立春開運法，例如每次立春必做的「利存」法，把168或1688元轉帳到自己的帳戶，或者是現金放進自己的錢包，親友之間互轉也可以，給自己的財運添個好彩頭。

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