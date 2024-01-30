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社會 社會焦點 保障人權

陽明教養院驚爆院生被虐死　監視器曝光惡行...照護員堅不認罪

記者黃宥寧／台北報導

陽明教養院永福院區林姓照護員，涉傷害極重度身心障礙陸姓院生，導致她重心不穩撞擊一旁硬物，經搶救16日身亡，林女被依傷害致死罪起訴。士院今（30日）開庭辯論終結，林女請求無罪判決，強調自己很愛護院生，然而監視器卻錄下令人震驚的施虐畫面，打臉她的說法。全案定於下月27日宣判。

▲▼ 林玲聲 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲楊明教養院永福院區林姓照護員涉傷害致死陸姓院生。（圖／記者黃宥寧攝）

法院今天召開審理庭傳喚盧姓照護員作證，盧女表示沒看過林對院生施虐，並指出自己支援過5D區，曾看過陸姓院生撞人、椅子、地上，不配合吃飯也會喊叫，而林女更是唯一可以一口、一口餵陸生吃飯的照護源。

陸姓院生姊姊的律師表示，盧女作的是偽證，因監視器畫面可見，她目睹林女毆打被害人，且她稱被害人有自殘行為，但之前受命法官也問過王姓護理長，她則表示沒看過，其證詞與扣押監視器事實不同。

最後針對具體求處做科刑辯論，公訴檢察官指出，林女否認犯行，本案有多位證人證述外，還有鑑定人的鑑定意見，請求法院依法判決。

林女委任的辯護林姓律師為綽號「憤怒鳥」前北檢檢察官，他以PPT指出，檢方應就犯罪事實負舉證責任，並指出證明方法，在刑事審判的過程中，法院依無罪推定原則，不得預斷被告有罪，被告客觀上無導致被害人傷害、死亡行為，主觀上也無傷害事實，應為無罪判決諭知，最後強調，被告與被害人擁深厚情感，甚至替院生剪短髮、進修。

陸姓胞姊代理人也做PTT表示，林女從2022年5月12日從早到晚對被害人施虐，力道大到監視器都清楚錄到聲音，且迄今未道歉、上香求原諒，更指出陸生雖案發時為52歲，但其身心、智能心智未滿18歲，應就《身心障礙者權利公約》第10條「生命權締約國重申人人享有固有生命權，並應採取所有必要措施， 確保身心障礙者在與其他人平等基礎上確實享有生命權」請求10年以上有期徒刑。

陸姊哽咽說，過去每個禮拜上山2次，從早到晚上協助照顧妹妹，還幫忙刷廁所，每次替妹妹帶食物，也會為每位照護員準備一份，因為把他們當「照顧夥伴」，三節禮物也從沒少過，只是想要一個道歉。

林婦以一副想哭又哭不出來模樣對法官說，自己付出很多，希望在自己照顧下，讓院生們安穩過生活，自己沒去上香，是因為是天主教。

審判長諭知，2月27日下午2時半宣判。庭後，林女與律師及盧姓證人步出法院，記者上前問「為什麼要動手打？」盧女怒回記者「那不是打，好嗎？」其律師揮手作勢要她趕快走，還說「這不是記者」試圖阻擋拍攝。

起訴指出，2022年5月12日上午9時40分許，林女想帶陸生上廁所，但陸婦不配合並蹲在地板，林女竟氣得直接以腳猛踹陸婦4下，導致其頭部左後側受到撞擊，隨後離開。當天下午3時20分，林女返回現場，發現陸婦虛弱躺在寢室地板，且有嘔吐狀況，嚇得趕緊通報院內護理人員，並將人送醫急救，但陸婦搶救16天仍回天乏術。

痛失胞妹的陸婦姊姊認為妹妹死得不明不白，赴地檢署提告偵辦。為查明真正死因，檢察官委託法醫研究所進行解剖，結果發現死因為外傷性顱內出血、缺氧性腦病變和其併發症。

檢方勘驗監視器，發現林女在4月27日有連續踹踢陸婦頭部附近身體部位，5月12日替陸婦點眼藥水，無故踹踢右膝1下，案發當天林女從陸婦背後抓起褲頭，半提半推將人帶到牆角並以腳踢4下，導致陸婦撞擊一旁硬物後倒地。

林女偵查時，僅坦承案發當天有以腳踹陸婦數下；陳姓照護員則指出，陸婦在4月22日曾跌倒送醫，教保吳姓組長表示，調閱生活區監視畫面，除了林女，無其他照護員曾對陸婦傷害或粗暴照護行為。

檢察官為求謹慎，委請台大醫院張姓醫師替陸婦送醫搶救電腦斷層掃描做鑑定，鑑定認「硬腦膜下出血」屬急性期變化，出血是發生7天內，因此排除是4月22日跌倒造成的內出血，依相關證據等，以傷害致死罪起訴。

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