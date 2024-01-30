台中議員黃仁順當選立委將補選　市府運用第二預備金1千萬因應

▲台中市第15選舉區平地原住民議員黃仁順利當選立委，依規定將進行補選。（圖／記者周宸亘攝）



記者游瓊華／台中報導

第11屆立法委員當選人將於2月1日就職，其中台中市第15選舉區平地原住民議員黃仁順利當選平地原住民立委，按地方制度法規定，立委當選人依法應在就職立委前辭去現職，市議員黃仁辭職後，其職缺將進行補選。民政局長吳世瑋表示，黃仁的缺額暫定4月中旬辦理補選，粗估補選選務經費1千萬。

吳世瑋指出，台中市平地原住民選舉人橫跨29個行政區，投開票所設置將以1行政區設置1處為原則，實際開設情形仍以台中市選委會評估行政區域範圍大小及平地原住民選舉人分布情形擇定投開票所數量，目前並暫定2月底登記、4月中旬辦理補選投票，但實際辦理日期將依中選會審定期程辦理。由於此次補選經費未納入年度預算，感謝市長盧秀燕動用第二預備金挹注。

民政局表示，依「地方制度法」規定，議員缺額達議會總名額十分之三以上，或同一選舉區缺額達二分之一以上時應補選，此次第11屆立法委員選舉，台中市共有3名市議員順利當選立法委員，其中台中市第15選舉區平地原住民議員缺額將依規辦理補選，後續選務工作規劃將以今年1月底戶籍統計「預估選舉人數」辦理。