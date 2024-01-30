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狂陪吃網美餐廳！女友「嫌拍照爛」怒分手　男氣笑：各位小心

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

者周亭瑋／綜合報導

一名網友傻眼表示，女友是個小網美，喜歡朝聖各種網美餐廳、排隊名店，大部分都由他相陪，結果他每次幫對方拍照，都會被嫌技術爛，但女友事後仍會修圖，並PO出那些照片；沒想到，在歷經多次爭吵後，女友毅然決然提分手，讓他錯愕不已，不禁怒喊「你各位自己注意！」

網友在論壇zuvio發文提到，女友算是個小網美，IG粉絲數破6000，她很喜歡吃網美餐廳、排隊名店或咖啡廳，大部分都是由他相陪，偶爾才會跟姊妹去，「但每次當女友拍照，她都會一副嫌棄樣，然後我明明覺得不錯看，她都會覺得很醜。」

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原PO無奈表示，「就算我跟她說，我覺得很好看，妳怎樣拍都美，女友還是認為我拍得很爛；但神奇的是，她仍會修圖後發文或發限動。」

▲服務生,服務業,咖啡廳,咖啡店,沖咖啡,櫃台。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

他直言，兩人為此吵過很多次架，這回他想說找對方好好溝通，沒想到竟被提分手，「要提也是我提吧？這網美放生了，你各位自己注意。」

對此，網友們紛紛回應，「太酷啦，現在路上隨便撞一個都是網美」、「粉絲破6000就算網美嗎」、「你怎麼不問問她是哪裡不好，叫她教你阿」、「為什麼粉絲6000算網美」。

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