快訊／高雄警淪詐團軍師「半年賺千萬」　被記兩大過免職！

▲林園分局陳姓員警涉當詐團軍師被記大過免職。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市林園派出所昨(29)日上午遭檢方搜索，並帶回一名29歲陳姓員警返家進行搜索。陳姓員警與詐騙案件有關，涉嫌包庇詐團成員，洩漏個資，甚至提供教戰守則，擔任詐團軍師，集團不法所得每月約5千萬元，陳員一人就可抽約200萬，半年進帳破千萬檢方複訊後，認為陳員犯嫌重大，當庭逮捕並遭聲押，高雄市警察局也決定將他記2大過免職。

高雄市警察局表示：「 雲林地方檢察署昨(29)日，指揮本分局及法務部廉政署人員偵辦陳姓員警違法案件，並由該署向雲林地方法院聲請羈押。林園分局對於員警涉犯違法案件且遭聲請羈押，知法犯法情節重大有具體事實，影響警譽重大，立即予以兩大過免職，絕不寬待，以維護警紀」。

▲高雄林園派出所陳姓警員涉嫌勾結詐團 。（圖／翻攝陳員臉書）

據了解，全案因雲林地檢署偵辦詐騙案件時，發現一名被聲押的27歲陳姓犯嫌為林園派出所陳姓員警的弟弟，為釐清兄弟間是否有勾結情況，才會突擊搜索。雲林檢方昨率隊到高雄搜索5處，並帶回陳員等8名相關人。

經檢方調查發現，陳員與詐團成員陳嫌、林嫌、劉嫌、林嫌（羈押中）共同參與詐騙集團，以買賣虛擬貨幣為名詐騙被害人，並互相介紹假幣商或提供帳戶的人給彼此，再分取詐騙金額2-4%之不法利益。

檢方查出，陳員除了涉嫌包庇之外，還洩漏個資，平時在集團中更是擔任軍師，提供教戰守則，而整個集團半年的不法所得高達3億，平均每月5千萬元，陳員從中抽取2%-4%不等的金額，每月至少進帳200萬元，不法所得也破千萬。

此外，透過陳員臉書也可以發現，他還爽爽開著新車要價至少344萬的賓士CLA45，送給女友的禮物，隨便出手也是要價近16萬的LV包，生活過得相當滋潤。

對此，檢方經過漏夜偵訊之後，認定陳員兄弟2人，以及林嫌、劉嫌涉犯貪汙治罪條例、洩密、詐欺取財、洗錢防制法等罪，且犯嫌重大，有滅證勾串、逃亡、反覆實施之虞，當庭逮捕並遭聲押。高雄市警察局也對他祭出懲處，予以2大過免職。