明揚爆炸消防「4死15傷」！截肢隊員籲政府協助：我們不是專家

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

明揚國際科技公司屏東廠2023年9月22日發生惡火，釀成10人死亡、111人輕重傷，消防員中更有4人殉職、2人重傷、13人輕傷，今(30)日檢方偵結起訴明揚高層6人，其中1名左手截肢的盧姓消防員表示，除了明揚，還是希望政府可以多加協助，保護消防人員的安危。

▲明揚工廠爆炸釀成消防員4殉職、15人輕重傷，現場的消防車也被炸爛。（圖／記者黃彥傑攝）



盧姓消防員因為救災過程中，遭大火炸傷左手，送醫救治後，左手手肘以下被截肢，右大腿也沒有痊癒，行動還是會有些無力感，他嘆稱工作10多年來，沒想到會遇到這麼嚴重的意外。

盧姓隊員認為，一般消防員平時多是處理市民救護或住宅火警，但此次的火災算是化學災害，跟普通遇到的火災不同，就算明揚如實提供正確資訊，但他們也沒有專業度足以應對處理，希望政府應該要成立專責單位，負責管理工業廠區等特殊環境，「我們怎麼會熟悉？化學我們真的不是專家！」

除了明揚有問題外，盧姓隊員也指出，政府應協助消防員強制投保，而不是丟給他們，看他們的意願處理，但同時也要感謝社會大眾的善心捐款，讓他能夠度過難關。

▲明揚大火全案偵結，董事長等6名高層遭到起訴。（圖／記者湯興漢攝）

檢方說明，明揚公司6名高層涉犯過失致死、重傷害、失火燒毀有人建物、職業安全衛生法等罪嫌，分別求處劉安晧董事長有期徒刑5年、總經理呂英誠5年、製造處鄭姓協理4年10月、生管課倉管組林姓組長4年10月、主管課阮姓副課長4年8月、工安課王姓課長4年8月等刑期。