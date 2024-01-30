三寶駕駛恍神逆行猛衝50米...路口對撞釀2傷　特斯拉全程目擊急閃

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉29日下午發生一起離奇車禍！56歲林姓女駕駛休旅車正要返家，行經花秀路153巷口時恍神逆向行駛對向車道，推擠一輛白色小客車撞上路邊護欄，2車都嚴重毀損，後方一輛特斯拉及時煞車成功閃避，未造成連環追撞，2駕駛輕傷送醫。警方初步判定事故肇是休旅車逆向，至於確切肇事原因有待進一步調查釐清。

彰化警分局初步調查，林女駕駛銀色休旅車行經該路段，號誌也是綠燈，但她恍神逆向行駛至對向車道，與謝男駕駛的白色自小客車相撞，撞上後還持續向前推擠，根據影片現場另一台電動車成功閃避，未造成連環追撞，事故現場混亂不堪，警方迅速到達現場，所幸駕駛傷勢輕微。

▲女駕駛逆向撞對向車釀2傷。（圖／民眾提供）

警方迅速到場進行處理，林女和謝男，確認無酒後駕車，警方在確保事故現場秩序的同時，也全力協助救援人員將受困人員迅速送醫治療，警方初步判定事故肇因林女自小客車逆向行駛，將持續調查事件的詳情，釐清事故責任歸屬。

分局長廖志明表示今年加強重要節日安全維護工作將自 2 月 1 日 22 時起至 2 月 15 日 24 時止，為期 15 天。工作重點的三大主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，警方近日積極強化宣導，透過本案例發布讓民眾知道警方對於重大交通惡性違規如超速、逆向行駛等將擴大取締，以確保用路人生命財產安全。