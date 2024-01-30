男被按喇叭超不爽！下車揮藍波刀嗆「安娜」　警10hrs逮人畫面曝

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市七堵區明德一路，26日晚間發生行車糾紛，一名男子不滿被按喇叭，竟下車狂揮藍波刀恐嚇還罵3字經嗆「安娜」（台語：怎樣），警方獲報後於案發10小時內，將犯嫌23歲王男查緝到案，偵訊後依觸犯刑法恐嚇及公共危險妨害公衆往來安全等罪嫌移送基隆地檢署偵辦，另依危險駕駛，違反道路交通管理處罰條例予以告發。

▲王男被按喇叭後不爽，拿刀下車揮舞嗆聲。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方約10時找到王男。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方指出，1月26日22時許獲報，明德一路有行車糾紛引發持刀揮舞恐嚇案件，員警迅速到場，但涉案車輛已駛離，即擴大調閱監視器積極偵辦。據了解，被害人駕車上路時，按鳴喇叭提醒前方不當變換車道之車輛，此舉卻引起王男駕駛不滿，王男沿途按鳴喇叭叫囂，被害人驚嚇將車輛停靠路邊時，王男也跟著停車，下車手拿出藍波刀揮舞，還嗆「安娜」等3字經後駛離，雖未造成被害人受傷，但已危害公眾行車安全及造成報案人心生畏懼。

▲後續送基隆地檢署偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方表示，偵辦後於案發10小時內即查緝犯嫌王男到案，並起獲犯案工具刀械1把，偵訊後依觸犯刑法恐嚇及公共危險妨害公衆往來安全等罪嫌移送基隆地檢署偵辦，另依危險駕駛，違反道路交通管理處罰條例第43條，予以告發，從嚴究辦。

▲警方查獲王男攜帶的藍波刀。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局第三分局呼籲，警方對街頭暴力、鬥毆及惡意逼車等不法行徑將嚴打究辦，不容街頭滋事事件挑釁公權力，定強力執法，展現維護法治及打擊犯罪決心。