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星宇航空「全新貴賓室」搶先曝光　宿霧、峴港航線將改第2航廈起降

▲▼星宇航空在桃機第二航廈全新貴賓室2月1日試營運。（圖／星宇航空）

▲星宇航空在桃機第二航廈全新貴賓室2月1日試營運。（圖／星宇航空提供）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空在桃園機場第二航廈貴賓室2月1日起試營運，星宇航空也宣布，2月5日起，星宇航空宿霧、峴港航線改於第二航廈提供服務，全新Galactic Lounge貴賓室2月1日搶先曝光。

目前星宇航空於第二航廈服務的航線包括洛杉磯、舊金山兩條北美航線，以及新加坡及泰國的曼谷、清邁三條亞洲航線，2月5日起將新增宿霧及峴港航線。星宇航空表示，2月5日起宿霧、峴港航線將改於桃園機場第二航廈提供服務，星宇航空第二航廈自營貴賓室也將於2月1日起開始試營運，營業時間為每日上午5時至晚間11時30分。

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星宇航空全新Galactic Lounge座落於桃園機場第二航廈，兩層樓的室內空間總佔地220坪，入口位於三樓出境層D7登機門旁，分別為頭等艙及商務艙兩大區塊。

▲▼星宇航空在桃機第二航廈全新貴賓室2月1日試營運。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空全新貴賓室2月1日試營運曝光。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空在桃機第二航廈全新貴賓室2月1日試營運。（圖／星宇航空）

星宇攜手「本事設計」，以時空列車穿越之旅為概念，串連起旅客與飛行間旅程，頭等艙共17席專屬空間座席，包含吧台、沙發區。商務艙空間則以莫蘭迪色系為主調，116席座位分別設置寬敞沙發區及開放式座位區。貴賓室全區提供置物櫃、淋浴間、男女洗手間，同時提供免費Wi-Fi無線上網服務及充電插座。

全新貴賓室提供自助餐，另有單點套餐服務，早餐提供府城擔仔麵套餐、松露牛肉迷你小漢堡套餐，頭等艙提供生滾和牛粥套餐、森林莓果法式吐司套餐及A LA CARTE單點湯品、沙拉、水果甜點。

▲▼星宇航空在桃機第二航廈全新貴賓室2月1日試營運。（圖／星宇航空）

▲星宇航空在桃機第二航廈貴賓室提供雞肉飯等正餐。（圖／星宇航空提供）

正餐有台灣嘉義雞肉飯、虎咬豬刈包佐四神排骨湯、牛肉壽喜燒及和風黃金豆腐堡，頭等艙提供照燒雞肉串佐芥末美乃滋套餐、蕃茄干貝義大利麵套餐，蔬食提供佛陀碗套餐。飲品打造全新酒品選擇，常備飲料備有冷壓果汁、多款冷熱飲、酒精及非酒精類飲品。

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