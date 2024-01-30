五六年級「兒時遠足夯地」現況曝光　他朝聖喊毛：門口黑貓狂盯

▲雕像莫名詭異。（圖／網友黃偉洋授權提供）

記者周亭瑋／綜合報導

位在苗栗縣通霄的「秋茂園」，是五、六年級生共同的兒時回憶，但隨著園區年久失修、雕像斑駁，繪聲繪影的靈異故事流傳，讓曾盛極一時的遠足夯地，變得格外詭異，也讓一票網友驚呼，「令人發抖的異世界」、「等到晚上，說不定雕像都會轉頭看你」。

網友在臉書社團「自由騎士」發文分享，當天他獨自騎車到苗栗秋茂園，不僅天氣超冷，門口還有隻黑貓一直盯著他，當看到中國風的水泥雕像及空蕩蕩的步道後，他更忍不住發寒，直呼「總覺得這邊的氣氛好詭異。」

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▲▼網友直呼，看起來像墓園。（圖／網友黃偉洋授權提供）

原PO也笑說，他在通霄附近工作，走台1線時常經過這附近，「上一次進入秋茂園，是小學生的半日遊，再次進入園區，我已經是個阿伯了。」

對此，網友們也洗版表示，「每個人像都笑到你心裡發寒」、「盛傳那裡鬼很多」、「可以的話，最好不要去」、「這裡晚上不要去哦」、「原創地主有一個勵志故事造就了秋茂園，當時的時空背景塑造的人物造型，依照現在的審美觀，真的有一點怕怕的」、「前陣子去過，感覺像是墓園」、「金童玉女」。

▲▼步道上空無一人。（圖／網友黃偉洋授權提供）

受到疫情影響，休園2年的秋茂園，於去年2月下旬重新免費開園，這裡也是許多五、六年級生國小時的遠足夯地，「小學的時候去過那邊遠足，真的是美好的回憶」、「以前學校最喜歡去秋茂園跟中興興村遠足，因為不用錢」、「有種時光飛逝淡淡的哀愁」、「國小遠足去過一次，好像79年時候」、「國小遠足去的地方」、「40年前的美學與小學旅遊回憶」。