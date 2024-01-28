苗栗男抵押土地借290萬　佛心當舖老闆跟蹤報警！抓到16歲車手

記者蔡文淵／苗栗報導

頭份市一名男子，因深信網路投資消息，1月25日晚間前往一家當鋪抵押土地借款，因神色有異，引起當鋪老闆懷疑男子遭詐，隔日當鋪老闆交款後便在對面埋伏守候，果然發現一名16歲少年前往取款，當鋪老闆便跟蹤男子並報警逮人，繞了幾個巷子後，終於在一處死巷將男子攔住，並順利取回現金290萬元。

▲頭份市一名男子到當鋪抵押土地借款投資，當鋪老闆發覺有異報警並跟蹤男子偕同警方逮人，終於在一處死巷將取款車手攔住，並順利取回現金290萬元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

頭份分局警方25日晚間接獲轄區鍾姓當舖老闆報案，稱一名邱姓男子至當舖以不動產抵押借款新臺幣290萬元，老闆好意詢問借款用途；該邱姓男子支吾其辭稱要投資使用，當舖老闆判斷邱男可能遭到詐騙，便勸說被害人有許多投資詐騙要小心，但邱男對投資深信不疑，老闆見勸說無效，立即向警方報案，警方立即配合當舖老闆前往邱男住所埋伏。

第2天(26日)中午12時許，見詐騙車手向被害人邱男取款時；當場逮捕周姓少年車手1名，並順利查扣贓款新臺幣290萬元，此時被害人才恍然大悟，慶幸警方及時協助避免遭受詐騙。

頭份警分局提醒，獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，切勿輕信別人給的明牌，才能看緊自己的荷包，若接獲疑似詐騙電話或訊息，應「1冷靜、2確認、3報案」，撥打165、110反詐騙諮詢專線查證。