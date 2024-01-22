苗栗農場深夜大火幾全燒光　疑木材煮麥片釀禍...30隻雞慘死

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市昨(21日)晚間發生鐵皮工寮火警，起火點是一處農場內的鐵皮工寮，現場堆放許多木材及易燃物，火勢在風勢的助長之下迅速延燒，火勢約1個半小時撲滅，幸好並沒有造成人員傷亡，只是發現多隻燒死、焦黑的雞隻，起火原因及損失進一步調查中。

▲苗栗市五谷宮附近一棟鐵皮工寮昨天晚間大火，燒死30隻雞，及堆放的飼料、木材，消防人員約於1個半小時內滅火。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

苗栗縣消防局勤務指揮中心晚間9點42分接獲報案，苗栗市五谷路五谷廟附近民宅有火煙冒出，派遣鄰近3個消防分隊8車、21人前往搶救，消防隊抵達時已經全面燃燒，延燒面積大約300平方公尺，經過勘察現場是農場中的鐵皮工寮，除了種菜和養雞並沒有人居住，立即布4條水線進行灌救，火勢大約30分鐘獲得控制。

農場吳姓男主人在火勢快控制時匆忙趕抵火場，看見農場幾乎快燒光，嚇得說不出話來，他說平常農場內養了幾十隻雞，每天會用木材煮麥片給雞吃，昨天晚上一如往常煮完一鍋麥片之後就回家，他說回家時前還有把材火熄滅，可能是昨晚風勢過大造成殘火復燃。

附近居民說這處農場已經燒過一次，前幾年又重新搭建好鐵皮建築，因為都是用木材煮飼料，裏頭又堆放很多木材，不小心就發生火災。

經消防人員灌救，火勢在深夜11點20分撲滅，初步調查工寮內飼養的30隻雞燒死，另有飼料、木材等付之一炬，並沒有人員傷亡，現場燃燒面積約50坪，原因及損失尚待調查。