快來抽！超商限定「史努比抽抽樂」　必收藏懶骨頭、30cm玩偶

▲7-11限定門市推出「史努比抽抽樂」，每一抽300元，共有8款獎品，今（29）日起開抽。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

史努比粉絲快看過來！就有超商推出「史努比抽抽樂」，今（29）日正式開抽，共有8款獎品，每一抽300元，有機會將超可愛的史努比懶骨頭、30cm絨毛玩偶或餐具等帶回家，趕快衝超商試試手氣了。

7-11限定門市自今（29）日起首度推出「史努比抽抽樂」，每一抽300元，共有8款超Q又實用的獎品，分別為「A賞 懶骨頭」，懶骨頭方形設計，每款都有不同圖案；「B賞 絨毛玩偶30cm」史努比娃娃反戴帽子更可愛；「C賞 帆布袋」方便攜帶、收納物品；「D賞 雙面抱枕」分為2款，讓生活中每一刻都充滿史努比的陪伴。

▲「A賞 懶骨頭」懶骨頭方形設計，每面都是不同圖案。



▲B賞是史努比30cm玩偶，史努比反戴帽子俏皮又可愛。



「E賞 地墊」共有2款風格，黑黃復古、紅白經典，觸感非常柔軟，放在家裡超可愛；「F賞 大頭吊飾」共有4款絨毛大頭伸縮吊飾；「G賞 餐具」為不鏽鋼材質，每件均有細緻角色雷雕；「最後賞 史努比折疊推車」輕巧好收納。

▲E賞地墊有2款圖案。



▲F賞大頭吊飾共有4款。



▲G賞為餐具，每件都有細緻的角色雷雕。



▲最後賞為史努比折疊推車，可折疊收納超方便。

人氣手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」和「迪士尼米奇與好朋友系列」第2波聯名來了！這次強勢推出4款全新主題杯身，分別以米奇、米妮、黛絲、唐老鴨作為主角，一旁還有好朋友們作伴，療癒爆表；更打造3款限定不銹鋼聯名環保杯，有可不可藍（700ml售990元）、灰白色（700ml售990元）與金屬原色（500ml售890元）3款式選擇，特意以Y2K拼貼貼紙風格結合米奇與好朋友們的圖樣，可愛到不行，即日起於全門市、官方線上商城上市。

▲第2波迪士尼聯名手搖杯來了。（圖／可不可熟成紅茶提供，下同）

▲超可愛全新3款迪士尼不鏽鋼保溫杯等收。

除外，即日起非會員凡於門市消費滿180元還可獲得迪士尼系列紅包袋組，會員則只要消費150元即可獲得，每人每筆限送1次，不挑款，數量有限、送完為止；且為迎接龍年還有全新「橘果熟成」等喝，使用當盛產台灣在地柑橘汁結合經典熟成紅茶，口感酸甜還吸得到茂谷柑果粒，趕緊搶嚐鮮。

▲迪士尼紅包袋組只送不賣。

▲加碼喝全新飲品「橘果熟成」。