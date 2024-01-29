超商最新4款星級料理！爽嗑東坡肉便當　海陸雙拼烏龍麵鮮味爆表

▲7-11「星級饗宴」推出最新「紫艷－港式海陸雙拼烏龍麵」、「涵碧美饌－紹興東坡肉御膳」、「香格里拉－醬皇牛肉飯」以及「晶英－黑晶叉燒油雞雙拼」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

農曆新年即將到來，一定要吃好料犒賞自己！超商這次祭出最新4款星級料理，一定要吃超豪華「東坡肉便當」，軟嫩入味的東坡肉搭配蟳絲炒蛋、蠔香蝦仁高麗菜等年節澎湃菜色，還有「港式海陸雙拼烏龍麵」，一次就能爽吃烏龍麵搭配蝦仁與秘製梅花豬，大口送進嘴超滿足。

7-11「星級饗宴」與紫艷中餐廳、涵碧美饌、台南晶英酒店及台北遠東香格里拉飯店合作推出4款新品，首先是「紫艷－港式海陸雙拼烏龍麵」售價129元，海陸雙拼嚴選大規格蝦仁與秘製醃漬梅花豬，搭配港式醬汁與烏龍麵，吃起來超滿足；「涵碧美饌－紹興東坡肉御膳」售價129元，以獨家配方製作紹興酒香東坡肉，搭配蟳絲黃金炒蛋、蠔香蝦仁高麗菜及鮮菇炒時蔬。

▲除了4款星級饗宴料理之外，還要搶吃限量「新極上飯糰－日本帆立貝」與「明太子小龍蝦堡」。



「香格里拉－醬皇牛肉飯」售價109元，精選牛腱肉以港式柱侯醬風味慢燉，醬香味濃帶有微微草果香，搭蘿蔔爽滑清甜解膩；「晶英－黑晶叉燒油雞雙拼」售價99元，玫瑰油雞選用雞腿以中藥材搭配花雕酒醃製，香氣十足，再刷糖烤出金黃色澤，蜜汁叉燒選用豬梅花肉以數種辛香料經80分鐘滾打按摩，再醃製使其充分入味，口味多汁鮮嫩。

另外還有限量回歸販售的「新極上飯糰－日本帆立貝」，售價59元，嚴選日本第一米大賞最高金賞獎的夢幻品種「龍之瞳米」製成，米粒口感Q彈甘甜，內餡以日本青森帆立貝搭配博多明太子，鮮美帆立貝與濃郁明太子醬完美結合；首次開賣的「明太子小龍蝦堡」，全台限量88888份，售價168元，選用小龍蝦肉佐檸檬奶油，鮮甜風味層次佳，搭配日本直輸熟成明太子醬，口感鹹香濃郁。

▲超狂黑松露可頌開吃了。（圖／八月堂提供，下同）

吃完鹹食當然要來點甜食！有著殿堂級可頌封號的「八月堂」推出全新「黑松露可頌」，將黑松露結合酥脆可頌，外層酥皮再塗抹上松露油，打造超濃郁口感，每一口都帶有松露香，罪惡爆表，售價每個60元；加碼還有風靡全韓的「壓扁的可頌鍋巴」等吃，首度推出「扁扁可頌」，嚴選日本百年麵粉、歐洲頂級奶油製成，把可頌麵團灑上比利時進口珍珠糖壓扁後，變身成酥脆餅乾口感，奶香四溢，且採單片包裝設計，打開就能吃，每片售價59元，即日起於全門市開賣。

▲黑松露可頌外層還抹上黑松露油增添濃郁口感。

▲加碼吃全新扁扁可頌。