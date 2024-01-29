今天揪團衝！　超商「大杯咖啡、霜淇淋買1送1」限時3天搶

▲超商限時3天咖啡、霜淇淋買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周一不憂鬱！有超商特意於全門市祭出限時3天「2大指定咖啡」、「霜淇淋」可享「買1送1」優惠，趕緊揪同事一起衝吃衝喝一波。另，7-11至1月31日前則於APP推出咖啡飲品組合優惠，並開放寄杯，小確幸通通要收。

▲全家最新買1送1優惠快收。

全家即日起至1月31日於全門市祭出「3大夯品買1送1」會員限定優惠，優惠品項包括「大杯特濃美式」、「大杯特濃拿鐵」及「Fami!ce霜淇淋」可享「同品項買1送1」，換算下來美式28元、拿鐵33元就有找，提醒咖啡於門市限一次領取、無購買上限，霜淇淋則開放口味任選，但依門市提供口味為主。

▲7-11至1月31日前也於APP推咖啡飲品組合優惠。（圖／業者提供）

另，7-11 OPENPOINT行動隨時取至1月31日前也祭出「CITY688元金好運旺龍來」組合優惠，優惠品項有「濃萃美式21杯」、「厚乳拿鐵15杯」、「風味指定飲品（皇家伯爵／太妃焦糖／榛果／抹茶／可可歐蕾／脆酷摩卡）熱飲系列18杯」、「黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯」、「四季春青茶／英式紅茶任選30杯」、「大杯精品拿鐵9杯」。