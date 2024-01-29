有干貝XO醬滷白菜、紅燒獅子頭！　超商11款家常年菜75折起開訂了

▲超商精選11款家常年菜下殺75折起 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

助攻春節餐桌！有超商特意精選「11道家常年菜」，從白菜滷到紅燒獅子頭、砂鍋魚頭等通通一次滿足，且今日下單後天起就能到店取貨，選擇豐富又方便，即日起正式開賣，至2月7日前還可享75折起限時優惠，趕緊來加菜了。

▲平均10分鐘就能吃到熱騰騰年菜了。

因應年節需求，全家「Fami煮煮」特別幫網羅11款家常年菜，首推全新「干貝XO醬滷白菜」，滿滿大白菜搭配爆香肉絲，再加上小干貝、李錦記XO醬，超涮嘴口感尬飯超滿足；加碼推薦人氣必吃海鮮豆腐煲、紅燒獅子頭等，還有像是鮮蝦粉絲煲、豆酥扁鱈、金沙肉香菇丸、蠔油芥藍牛肉等，喜歡鍋物類則不能可選擇砂鍋魚頭、牛肉壽喜燒、韓式泡菜豬肉鍋、酸菜白肉鍋等鍋物料理。

Fami煮煮年菜系列之食材已預先切洗處理，並以1至4人左右份量為主，平均10分鐘、3步驟就可快速上桌，以上11道家常年菜即日起於APP開放下單，並維持「今日訂後天取」及「指定取貨日」的免運服務，至2月7日前還可享75折起優惠，折扣後每道200元有找，荷包再省一波。

▲7-11也打造一系列年菜選擇。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11今年也以「前兔似錦」為主題打造一系列星級年菜選擇，網羅13家星級飯店、米其林餐盤推薦餐廳推出獨家餐點，像是君悅臻選花膠火烔雞湯、紫艷孜然BBQ燒烤豬肋排及紫艷孜然BBQ燒烤豬肋排等，通通超欠吃，即日起正式開賣，至2月3日止年菜預購誌指定商品還可享任選3件92折。