這顆太欠吃！超商最新「恐龍包子」只要35元　咬下爆超濃芋泥餡

▲7-11自助熱食區「蒸食機」開賣超萌「恐龍造型芋泥包」，只要35元。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

今年是龍年，許多「龍」的相關商品都大受歡迎，就有超商驚喜開賣這顆超萌「恐龍芋泥包」，只要35元，一口咬下會爆出滿滿的香濃芋泥餡，療癒又美味，芋泥控絕對不能錯過；另外，超商也首次開賣3款鳳梨風味飲品，即日起買任1杯就送限量鳳梨造型杯塞1個。

7-11自助熱食區「蒸食機」開賣最新「恐龍造型芋泥包」（售價35元），外觀是超可愛的淡綠色恐龍，臉上還有粉色腮紅，一咬下就會爆出以在地新鮮台中大甲芋頭和白豆沙製成綿密的芋泥餡，冷冷的冬天來上一顆療癒又滿足，大人小孩都喜歡。

▲「恐龍造型芋泥包」外觀超可愛，咬下是滿滿的芋泥餡。



吃包子配飲料更幸福！7-11今年首次開發「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品，共有全新3款飲品，分別為「CITY CAFE金好運旺龍來鳳梨風味拿鐵」（中熱杯68元／大冰杯78元）、「CITY TEA金好運旺龍來鳳梨風味冰茶」（特大杯78元）、「CITY PEARL金好運旺龍來鳳梨風味氣泡珍珠」（特大杯88元），即日起限定開賣。

▲活動期間只要購買任1杯CITY鳳梨風味系列新品，就送鳳梨造型杯塞1個，基本款杯塞＋限量版杯塞共有12款，隨機出貨，送完為止。

不僅如此，即日起至2月13日止，只要購買最新CITY鳳梨風味系列飲品任1杯，隨杯贈鳳梨造型杯塞1款，共有「金」、「好」、「運」、「旺」、「龍」、「來」6款，隨機出貨；另還有6款金色限量版本，共12款鳳梨杯塞，共限量約58萬個，送完為止。

▲新年限定「爆竹雪糕捲」開吃了。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供，下同）

台中人氣創意生乳捲甜點店「金帛手製」則推出全新大人系「爆竹雪糕捲」，特意以傳統爆竹作為開發靈感，使用原味蛋糕體、紅麴蛋糕體包裹著濃郁楓糖巧克力生乳餡、太妃糖生乳餡，再放進拌香脆核桃等餡，每一口都能吃到濃郁滋味，還有核桃增加咀嚼口感，即日起正式上市開吃，甜點控肯定不能放過。

▲內餡吃得到濃郁太妃糖、楓糖巧克力生乳。