　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

這顆太欠吃！超商最新「恐龍包子」只要35元　咬下爆超濃芋泥餡

▲▼7-11開賣「恐龍造型芋泥包(35元)」。（圖／7-11提供）

▲7-11自助熱食區「蒸食機」開賣超萌「恐龍造型芋泥包」，只要35元。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

今年是龍年，許多「龍」的相關商品都大受歡迎，就有超商驚喜開賣這顆超萌「恐龍芋泥包」，只要35元，一口咬下會爆出滿滿的香濃芋泥餡，療癒又美味，芋泥控絕對不能錯過；另外，超商也首次開賣3款鳳梨風味飲品，即日起買任1杯就送限量鳳梨造型杯塞1個。

7-11自助熱食區「蒸食機」開賣最新「恐龍造型芋泥包」（售價35元），外觀是超可愛的淡綠色恐龍，臉上還有粉色腮紅，一咬下就會爆出以在地新鮮台中大甲芋頭和白豆沙製成綿密的芋泥餡，冷冷的冬天來上一顆療癒又滿足，大人小孩都喜歡。

▲▼7-11開賣「恐龍造型芋泥包(35元)」。（圖／7-11提供）

▲「恐龍造型芋泥包」外觀超可愛，咬下是滿滿的芋泥餡。

吃包子配飲料更幸福！7-11今年首次開發「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品，共有全新3款飲品，分別為「CITY CAFE金好運旺龍來鳳梨風味拿鐵」（中熱杯68元／大冰杯78元）、「CITY TEA金好運旺龍來鳳梨風味冰茶」（特大杯78元）、「CITY PEARL金好運旺龍來鳳梨風味氣泡珍珠」（特大杯88元），即日起限定開賣。

▲▼7-11今年首次開發「金好運旺龍來」CITY鳳梨風味系列飲品。（圖／7-11提供）

▲活動期間只要購買任1杯CITY鳳梨風味系列新品，就送鳳梨造型杯塞1個，基本款杯塞＋限量版杯塞共有12款，隨機出貨，送完為止。

不僅如此，即日起至2月13日止，只要購買最新CITY鳳梨風味系列飲品任1杯，隨杯贈鳳梨造型杯塞1款，共有「金」、「好」、「運」、「旺」、「龍」、「來」6款，隨機出貨；另還有6款金色限量版本，共12款鳳梨杯塞，共限量約58萬個，送完為止。

▲▼KINBER MADE 金帛手製推新年限定「爆竹雪糕捲」。（圖／記者蕭筠攝）

▲新年限定「爆竹雪糕捲」開吃了。（圖／KINBER MADE 金帛手製提供，下同）

台中人氣創意生乳捲甜點店「金帛手製」則推出全新大人系「爆竹雪糕捲」，特意以傳統爆竹作為開發靈感，使用原味蛋糕體、紅麴蛋糕體包裹著濃郁楓糖巧克力生乳餡、太妃糖生乳餡，再放進拌香脆核桃等餡，每一口都能吃到濃郁滋味，還有核桃增加咀嚼口感，即日起正式上市開吃，甜點控肯定不能放過。

▲▼KINBER MADE 金帛手製推新年限定「爆竹雪糕捲」。（圖／翻攝KINBER MADE 金帛手製官網）

▲內餡吃得到濃郁太妃糖、楓糖巧克力生乳。

ET快訊
快訊／日東京灣規模4.8地震　市區劇烈搖晃
透天「買地送牆」開價198萬　房仲曝卡位心機術
「天選之人」也中鏢！　醫：新冠越來越多
王世堅高票當選！　黃暐瀚真的送出iPhone 15
科目三落伍了！陸新洗腦神曲《鉢鉢雞》上萬網友搶跳

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

這顆太欠吃！超商最新「恐龍包子」只要35元　咬下爆超濃芋泥餡

終於等到！超商人氣「帆立貝飯糰」限量回歸　還加明太子超欠吃

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

調皮貓「盆栽上大便」　媽目睹氣瘋：暈倒欸！

脫衣服頭卡住爸媽笑20秒　女兒崩潰：我是親生的嗎

最新影片曝光！Toyz被超派打爆頭　大安分局到場大喊「不要動」

這顆太欠吃！超商最新「恐龍包子」只要35元　咬下爆超濃芋泥餡

終於等到！超商人氣「帆立貝飯糰」限量回歸　還加明太子超欠吃

快訊／日本爆規模4.8地震　深度80公里「東京震感強烈」

金門自撞事故！女駕駛「路不熟」失控撞燈桿　4人受傷送醫

KID揭余祥銓私下真實面！　突曬照感性發文「希望觀眾懂得愛」

露營被吵醒！　清晨5點「女性呻吟聲」響遍全區嬌喊：不行了

5旬婦起床右眼突模糊　醫一查「阻塞」：眼睛中風了

天氣型態要變了！　鄭明典：適合大掃除

紐時：鞏固現狀防台海開戰　多做少說為上策

獨／江泳錡尾牙猛男秀助陣　楊繡惠台上嗨玩「火車便當」

寒流來幫狗洗澡！柴柴「泡湯變水豚君」　頭頂橘子瞇眼舒享受

這顆太欠吃！超商最新「恐龍包子」只要35元　咬下爆超濃芋泥餡

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

消費熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！

超商周末優惠一次看！衛生紙下殺12元

美式賣場新春爆紅口袋零食

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

超商最新「恐龍芋泥包」咬下爆餡！

快訊／全家開出2張千萬發票！

旅行必帶　衣物重複穿搭不怕臭！

快！「龍」出沒注意！　家樂福變抓寶聖地

好市多1 暢銷飲品！網推超方便榛果拿鐵、比星巴克好喝

超商人氣「帆立貝飯糰」限量回歸！

今天就吃！超商現烤雞腿「買1送1」

速食店「9大品項買1送1」快收！

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」

更多熱門

相關新聞

宿舍免費住！餐飲業「北漂專案」搶人才

宿舍免費住！餐飲業「北漂專案」搶人才

疫後缺工潮仍未緩解，各大餐飲品牌除了開出優渥的薪資條件召募人才，還祭出「北漂專案」，不止提供免費宿舍，還有業者每月再給3000元的生活津貼，希望能解決人力不足的問題。

超商人氣「帆立貝飯糰」限量回歸！

超商人氣「帆立貝飯糰」限量回歸！

初二開年飯吃什麼？購物天后佩芳上《料理之王4》示範

初二開年飯吃什麼？購物天后佩芳上《料理之王4》示範

超商周末優惠一次看！衛生紙下殺12元

超商周末優惠一次看！衛生紙下殺12元

麻古茶坊超夯「3款草莓飲品」回歸

麻古茶坊超夯「3款草莓飲品」回歸

關鍵字：

美食雲超商新品超商美食超商必吃超商優惠

讀者迴響

熱門新聞

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

銀川燒烤店爆炸31人死亡　陸官方定調人為疏失

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

Apple挺孕肚派出所報案！　老公頭痛作筆錄：真麻煩

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

快訊／國1「一早事故」　只剩1線道可走

科目三落伍了！大陸洗腦新神曲上萬人搶跳

他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　萬人響應

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到

偉晉《紅白》爆失言！疑開韓女團黃腔被罵翻

新北大街上行刺！他遭債主氣炸拿刀捅

前BIGBANG勝利人在台北「現身信義夜店區」　留言區正反吵翻天

快訊／工人更換熱水器　5F墜下慘死

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面