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社會 社會焦點 保障人權

帥氣片！車手「反光鏡看到埋伏」拔腿狂奔　警騎車追上一腳踹倒

記者陳以昇／新北報導

新北市三重警分局偵辦詐騙案，與被害人一起誘騙車手面交取款，原本約在速食店，狡猾車手又改約巷子口，在發現有員警埋伏時，立刻轉身逃跑，幸好警方早有準備，騎機車追捕並將他踹倒在地，順利壓制逮捕，他供稱只要成功取款，就能領取5000元報酬，警詢後依詐欺罪移送偵辦並裁定收押禁見。

▲▼車手呂男拔腿跑（紅圈）員警騎機車追捕（箭頭）將他踹倒逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲車手呂男拔腿跑（紅圈）員警騎機車追捕（箭頭） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，64歲洪姓男子在臉書看到投資廣告，標榜穩賺不賠，聯繫後加入飆股LINE群組，從去年12月間至今年1月11日，分別匯了6次款項共121萬元，就在詐騙集團的假帳面有獲利後，洪男想領出全部金額，卻遭刁難並表示要再補匯300萬才能領出，他驚覺受騙立即報警。

▼員警騎機車追捕將他踹倒逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼車手呂男拔腿跑（紅圈）員警騎機車追捕（箭頭）將他踹倒逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報與洪男打算誘騙詐團出面，假意要先面交250萬現金，26日下午與詐團成員23歲呂姓男子約在三重區三和路四段速食店碰面，就在他要走進速食店得來速車道時，臨時更改要到附近巷口，狡猾呂男從車道反光鏡看到有警方埋伏，隨即轉身逃逸。

警方通知另一名守在巷子的員警，隨即騎機車追捕，順利將他踹倒壓制逮捕。呂男被逮後供稱看到網路廣告應徵車手，只要聽從指令到指定地點取款成功，一次可領到5000元報酬，警詢後依詐欺罪移送偵辦，新北地院裁定羈押禁見。

▼車手呂男遭逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼車手呂男拔腿跑（紅圈）員警騎機車追捕（箭頭）將他踹倒逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼查扣贓證物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼車手呂男拔腿跑（紅圈）員警騎機車追捕（箭頭）將他踹倒逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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