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轟政府濫用特別預算不受監督！　藍委新會期提「預算法修正案」

▲▼王鴻薇召開「提預算法修正案！終結濫用特別預算！」記者會 立委王鴻薇、林思銘與新科立委張智倫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新科立委張智倫、立委王鴻薇及林思銘（圖左至右）召開「提預算法修正案！終結濫用特別預算！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委王鴻薇、林思銘以及新科立委張智倫今（30）日召開「提預算法修正案！終結濫用特別預算！」記者會，提案刪除《預算法》第83條第1項第4款「不定期或數年一次之重大政事」之特別預算提出理由。王鴻薇表示，修法目的在終止政府利用其大開濫用特別預算方便之門，破壞正常預算體制的問題，「特別預算常態化」長年以來已破壞預算整體性及財政紀律，是本會期重要的法案。

王鴻薇指出，因為特別預算之編列可不受預算法等財政紀律法規範，一直備受爭議，其中預算法第83條第1項第4款「不定期或數年一次之重大政事」，成為政府大開濫用特別預算方便之門，近8年政府提出11項特別預算，就有6項屬於第4款特別預算，民進黨政府浮濫編列濫用特別預算，破壞預算整體性及財政紀律，規避應有的監督，這樣揮霍的未來，結果還是債留子孫，相當不負責任。

▲▼王鴻薇召開「提預算法修正案！終結濫用特別預算！」記者會 立委王鴻薇、林思銘與新科立委張智倫。（圖／記者屠惠剛攝）

林思銘也說，事實上監察院在2021年調查報告中就指出特別預算確有常態化的現象，還表示行政部門「未嚴格限制特別預算編列要件」，以及「有特別預算浮編，破壞正常預算體制之情事」，還被發現「前瞻計畫納入原已編列公務預算等計畫，直接質疑政府將部分支出隱藏於前瞻計畫特別預算，來造成年度總預算財政收支平衡假象，直接就戳民進黨政府藏債的事實，不能再這樣讓政府大開方便之門，「今天就是要來關門」。

張智倫表示，自己過去身為會計師，政府利用特別預算編列規避舉債上限，特別預算中很多支出理應依法編列在「年度總預算」，《預算法》第23條規定：「政府經常收支，應保持平衡，非因預算年度有異常情形，資本收入、公債與賒借收入及以前年度歲計賸餘不得充經常支出之用。但經常收支如有賸餘，得移充資本支出之財源。」這些本應編列於經常門預算，卻得以不受預算相關法規監督，簡直無法無天。

王鴻薇痛批，因為特別預算不受監督，編得太多太容易，多少以「前瞻建設」之名，拿來分配給特定地方縣市，然後蓋出許多蚊子館、品質低劣的公共建設，像是之前被踢爆，前瞻補助的屏東市6座立體停車場使用率低，前瞻補助高雄市哈瑪星社區的鼓山魚市場，更不到1年就關門，最著名的是斥資12億元原地重建的新竹市立棒球場，也是前瞻補助，相關疏失連MLB場務專家來台做檢測，都表示未達高中、公園的標準，更別說未來屏東前瞻預算也有補助25億棒球場，這些前瞻爛帳俯拾皆是，舉都舉不完，此時不修法，不知道未來還有多少錢坑等著國人。 

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