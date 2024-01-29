快訊／淡水逆子窗簾繩繞頸弒父！兒犯後落跑被逮　檢聲請羈押

▲黃男用窗簾繩將父親勒斃 。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者黃宥寧、吳佩蓁／台北報導

新北市淡水今早發生逆子弒父悲劇！31歲黃姓男子因不滿61父親酗酒，今（29日）清晨5時許兩人發生衝突，過程中黃男竟用窗簾繩將父親勒斃，並逃離家中，80多歲阿嬤起床後發現黃父已明顯死亡，嚇得馬上報警，警方獲報後迅速將黃男逮捕到案，黃男坦承犯行不諱，訊後移送士林地檢署，檢方於下午5時23分許向法院聲請羈押。

29日清晨5時許，黃父在家客廳酗酒大小聲，引起黃男不滿，雙方開始互相飆罵，還拿起桌上物品相互丟擲，2人從客廳打到臥室，兒子年輕力壯，抓起窗邊的窗簾繩子，纏繞父親頸部，竟失手將爸爸勒斃，隨即跑出家中逃逸。

阿嬤在房間聽到兒子跟孫子爭吵聲，沒多久聽到大門關閉聲，開門察看時，在孫子房間看到兒子兩眼發直癱坐在地，已經沒有呼吸心跳，立即打電話報警。警方獲報立即調閱監視器，循線在淡水捷運站旁金色水岸公園發現黃男，立即將他逮捕帶回偵訊，訊後依殺人罪移送士林地檢署偵辦，下午檢方也向法院聲請羈押。

據悉，有毒品前科的31歲黃姓男子平時以打零工維生，與61歲爸爸及80多歲阿嬤，住在淡水區水源街一處公寓3樓，但黃父長年有酗酒習慣，與兒子時常發生爭吵，多次驚動轄區員警到場協調，互相聲請保護令。