法官：我們快要被詐欺案淹沒了！

▲台南地檢署檢察官柯博齡擔任檢察官18年，至今每日工時仍超過12小時。他說，近年司法案件量暴增，檢察官們幾乎快要被案件量壓垮。



圖文／鏡週刊

每日工時動輒11、12個小時起跳，只是，為什麼鮮少聽見法官們高喊過勞？我們採訪到的法官或檢察官，答案幾乎一致：「我們是責任制。」工作做不完，似乎便成個人問題。也有司法官透露，司法官的待遇在公務員中算相當高，加上使命感，因此盡心盡力似乎也是理所當然。

但疲勞會積累，壓力也是，直到在未知的某一天爆炸。彰化地方法院院長陳毓秀觀察，「我認為心理壓力是造成健康損害的最大原因，工作壓力加上孤獨。」孤獨？「對，法官是孤獨的。我們獨立辦案（不受干預），加上一人一間辦公室，如果你沒去跟別人講話，一整天可能只見到工友。我們又被限制不能跟一般人有太多往來，親戚朋友也大概都斷光了，就這樣形塑出一個很特別的世界，不知不覺你就容易走向憂鬱，因為人類是群居動物。」

陳毓秀又說，大多數的法官都非常認真，「他們做得非常辛苦，也很盡職，但只要一發生什麼事，民眾就說法官全部都是貪汙，事實上法官貪汙的比例少到不能少。」

▲檢察官值外勤時通常需至各地相驗遺體，這天蔡佰達（右）與法醫討論相驗事宜。

關於憂鬱，我們問了曾在一瞬間有跳樓念頭的吳承學，當年曾意識到自己有憂鬱傾向嗎？「我忙到沒有時間去管自己有沒有憂鬱症，已經完全沒有時間想其他事情了。」所以當時也沒有去看身心科？「那要花很多時間。」

新增爆量 未結案永做不完

案件太多了。吳承學提供我們一份統計，以台北地方法院近10年為例，2013年總案件量為2萬7千多件，2023年增至3萬5千多件，10年增3三成，讓本就過勞的他們，精疲力竭到幾乎難以負荷。其中，詐騙案件增加最多，10年前1年僅800多件，2023年已暴增至1年3千多件。法官鮑慧忠就說：「我們快要被詐欺案件淹沒了！」

法官是後端，司法流程的前端是檢察官，檢察官偵查後決定起訴的案子，才會送到法院。法院案件量驟增，必定代表前端地檢署的案件量更加驚人。

以近5年的案件量來看，統計資料顯示，2019年時，全台地檢署一整年的新收案件量約56萬多件，到2023年，已暴增至1年83萬多件，短短5年，案件量增加了百分之47。

台南地檢署檢察官蔡佰達的辦公室有一張行軍床，累的時候躺一下。他說話語速快，劈哩啪拉蹦出一堆數字：「以前我剛來台南，每個月新收到的新案子大概50件，現在80幾件，例如我上個月新收85件，扣掉上個月結案58件，等於上個月又多了17件『未結案件』，就這樣每個月累積。如果我要讓未結案件量下降，1個月是不是要結案超過85件？那我根本都不用睡覺啊。」

案子多到永遠結不完，新案子還不斷像海嘯般湧來。每一件刑案都要先閱讀卷宗，然後思考、調查、開偵查庭，如此反覆蒐證，最後要撰寫不起訴或起訴書。每個月平均要辦八十幾件案子，而一個月就算都不休假也只有三十天，顯然任誰都不可能辦完。

「我現在『未結案件』已經累積到188件。」那不就壓力很大？「壓力超大的啊，超大！欸你想，如果律師有188件案子，已經賺到翻掉，每件算5萬元就好，我可以賺900多萬元！」他又說，聽說新北、桃園更可怕，每月新收案件量破百，「北市的案件則是比較複雜、受矚目，例如內線交易、各種金融犯罪或貪汙，新北市的社會案件如凶殺或家暴比較多。台南是農業縣，可是我們也不知道為什麼，每次只要一發生案件，就一定是最大條，像之前長榮大學女學生，還有八八槍擊案，全國關注，壓力就很大。」

手法進化 詐騙偵查負擔重

▲蔡佰達辦公室內放了一張行軍床，太累時可躺一下。

蔡佰達在「民生組」，負責的案件類型包含詐騙案。地檢署依案件性質分組，有民生犯罪組、緝毒組、重大刑案組、黑金組、婦幼組（如性侵、兒少、家暴）等。

詐騙案不只暴增，手法更是年年進化，例如犯罪金流，早年，被害人把錢轉到詐騙集團的人頭戶後，詐騙集團就會把錢領走。後來為了規避檢警追查金流，他們會將錢再轉帳1、2次才領走，如今動輒轉5、6次或更多，「中間每一層都是人頭帳戶，你要一層一層查，不知道他會設幾道防火牆，很多時間、精力都耗費在這邊，如果沒查到最後一道，金流就沒追到。但通常查到最後一道時，他已經把錢領走，甚至變成虛擬貨幣。我們只能確認錢的終點在那裡，但追不回來。」

轉帳太容易了，早年還需受害者去提款機或到銀行轉帳，銀行櫃檯人員若察覺有異，可及時提醒。如今大都改用網路銀行，「網銀的『約定帳戶』一轉就能轉100多萬元，1、2秒搞定。所以詐騙集團現在買人頭帳戶，都會要求對方去辦網銀、設約定帳戶。」

▲蔡佰達說，有些案件與公益較無關，然而只要民眾提告，檢察官就得花時間心力處理。

蔡佰達每天8點半至9點到辦公室，5點半至6點下班，看似正常。「接小孩回家後吃個飯洗個澡，9點多讓小孩睡覺。然後，一個禮拜會有3、4天，我要跟老婆請假，『老婆我要去加班，可以嗎？』再回地檢署做到12點。週末就挑一天進來加班。」有時執行專案，所謂「拂曉出擊」，就從早上6點直接忙到晚上12點。算一算，每日工時超過12小時。檢察官、法官有加班費，但各有每月上限，換算起來一天只能報1至2個小時加班費。多出來的，只能當做功德。

同在台南地檢署的柯博齡則屬國土組，查緝亂倒廢土、野生動物保育都是工作內容，此外，詐騙案件多到蔓延出來，幾乎每個組都要分擔。柯博齡任檢察官18年，「人家說工作應該越做越輕鬆，因為駕輕就熟，但我們同事討論起來，普遍都是越做越累，很奇怪，主要原因就是案件量暴增，每個人的負荷量變得很重。」

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