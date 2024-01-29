科技妹年薪破百！「高年終、高月薪」怎選　全場答案超一致

▲原PO高月薪，但年終僅有1個月。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多上班族陸續領到年終獎金，而一名女網友透露，她在科技業上班，年薪破百萬元，但今年公司只給1個月年終，於是好奇詢問「高月薪vs高年終」可以選的話，大家會選哪一種呢？文章曝光後，全場一致選擇高月薪，「新工作多數是參考上一份月薪來核薪，月薪越高越好」，且攸關勞退與資遣等權益。

一名女網友在Dcard表示，如果有高月薪與高年終可選，大家會選哪一種呢？原PO之所以這樣問，因為她目前從事軟體業，屬於高月薪，但年終只有1個月，而年薪有破百萬。

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文章曝光後，一票人認為高月薪才是王道，「當然是月薪，影響公司提撥勞退/遣散費各種權益，跳槽想走就走，不用等領完年終」、「高月薪，新工作多數是參考上一份月薪來核薪，月薪越高越好；高年終？浮動的東西很難說，先入袋為安比較重要」、「當然高月薪，月薪跟你勞健保級距、勞退遣散費、失業補助有相關」、「當然是高月薪！年終沒有規定，公司可給可不給」、「高月薪呀，高年終考績壓力大」、「年假加班費什麼的都是用月薪換算」。

有苦主自曝悲慘經歷，「選高月薪，台灣公司沒有信用！我之前去上市公司，都說保證幾個月（年終）...結果都破功，拿錄音也不認」。

如上述網友所說的，年終屬於福利一部份，因此公司可給可不給，依據《勞基法》相關規定，雇主給予勞工的薪酬，有分為經常性給與、恩惠性給與，其中「年終獎金、三節獎金」是雇主能夠片面決定的，沒有義務發放且金額不同。