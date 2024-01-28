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月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場見職缺：一堆人搶著要

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO上個月薪水領到73K。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人感慨，苦命工作薪水還是很低，而一名網友自曝，每周要上6天班，底薪是4萬5000元，算加班費後平均月薪有7萬至7萬5000元，且去年年終爽領4.3個月，但因為工時長又無聊乏味，讓他一度萌念離職。文章曝光後，網友見職缺紛紛驚喊「作業員薪水真高欸，這個缺應該一堆人搶著要！」

一名男網友在Dcard表示，一周要上班6天，平時一到五「9:00至18:00」午休1小、周六則是9:00至13:00半天班，底薪4萬5000元，以上個月來說，他領到7萬3000元的薪水。

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原PO說，薪水平均每月落在7萬至7萬5000元，一年有4個季獎金（各3萬5000元），且去年還領到4.3個月，而工作內容為「做食品、包裝、烹煮」。

不過原PO近日有些職業倦怠，一度想跳槽「工作挺輕鬆，但是無聊工時高，要繼續做下去嗎？」最後，原PO也補充提到，自從改成自動化生產，技術員要做以前四至五位人力的產出量，因此薪水也提高了。

文章曝光後，網友紛紛投射羨慕眼光笑虧，「好拉快離職～快滾」、「公司在北部嗎？如果您不做了或公司有新職缺，請告訴我，我立馬投履歷」、「看到這薪水真的心動耶」、「作業員薪水真高欸，這個缺應該一堆人搶著要」、「那家食品廠？快點離職一堆人想去」「現在的人真的毛病很多，薪水不錯，但工作無聊也可以抱怨，拜託多出去看看，外面一堆做得要死要活也才3、4萬」。

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