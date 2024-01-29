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民團反對「單身女性」納人工生殖法　國健署揭修法程序：2月底公聽會

▲▼民間團體喊話單身人工生殖尚缺乏社會共識。（圖／台灣全國媽媽護家護兒聯盟提供）

▲民間團體喊話單身人工生殖尚缺乏社會共識。（圖／台灣全國媽媽護家護兒聯盟提供）

記者洪巧藍／台北報導

近來《人工生殖法》修法備受關注，除了較具爭議的代理孕母，衛福部長薛瑞元曾說，單身女性、同志女性使用人工生殖爭議較小；但民間團體今（29）日喊話，最新調查顯示有超過7成民眾不支持開放單身人工生殖，盼延後修法。衛福部國民健康署署長吳昭軍表示，衛福部沒有預設立場，會尊重各界意見，將於2月底召開公聽會收集各界意見，若意見可收斂達共識，才會有下一步。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟、社團法人台灣懷孕婦女關懷協會及社團法人台灣婦女維護生命協會等三個民間團體今（29）日公布台灣代理孕母合法化知識及態度問卷調查，其中對人工生殖法研擬修法開放單身人工生殖，不支持者超過七成（73.5％），媽媽盟等三個團體呼籲，應延後人工生殖法之修法。民間團體質疑，單女人工生殖將使兒童成長過程父親缺席，形同刻意製造單親家庭，恐違反兒權公約「兒童最佳利益」原則。

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▲▼國健署長吳昭軍公布110年國人癌症登記資料。（圖／記者洪巧藍攝）

▲國健署長吳昭軍，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

衛福部提出人工生殖法修法，方向將擴大納入「單身女性」、「同性」、「代理孕母」等三類對象，同時增訂兒童權益保障。針對民間團體反對意見，吳昭軍今日受訪表示，會尊重大家意見，過完年2月底召開第一次公聽會，看各界是否有共識，屆時所有民間團體、相關立委都會參加，也會開放直播。

吳昭軍表示，重點是看各界意見是否能收斂，如果同性、單身女性先有共識，代理孕母無共識，也不排除2階段修法，公聽會至少會有2場，第二場原則上3月進行，有共識後才會形成草案，進行專家會議、預告、最後送行政院等程序，但還是要看各界溝通情況，沒有預設立場與期程。

薛瑞元日前強調，人工生殖法於立法院應會成為優先法案，也將舉辦公聽會，聽取各界對「人工生殖法」如何修法的看法，若專家學者認為，代理孕母及「人工生殖法」修法應脫勾處理，將會啟動二階段修法方案，先修沒有納入「代理孕母」的新法版本。

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