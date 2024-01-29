台灣國際科展開幕　27國211件作品爭首獎「參賽國家創新高」

▲教育部長潘文忠出席台灣國際科展開幕典禮。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

「2024年台灣國際科學展覽會」今（29日）開幕，總計有27國、630位師生、211件優勝作品進入決賽，即日起至2月2日展開為期一周的科學競賽。教育部長潘文忠出席開幕式表示，今年參與的國家數創新高，比去年增加6個國家、28名學生、16件參賽作品，顯示台灣國際科學展覽會已成為亞洲最具影響力的科展之一。

「2024年台灣國際科學展覽會」於去年12月展開初審，國內共有565位學生，315件作品參賽，將與來自美國、新加坡、日本、印尼、俄羅斯、瑞士、南韓、紐西蘭、土耳其、香港等26個國家82位學生54 件優勝作品進入決賽，總計211件決賽作品，角逐數學、化學、物理與天文學、地球與環境科學、動物學等13個大會首獎，以及大會最高榮譽「青少年科學獎」。

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潘文忠致詞指出，台灣的青年科學家陸續在世界級科展大放異彩，讓世界見證台灣中等學校科學教育及科學基礎研究的實力，透過台灣國際科展的舉行，培養我國學生的世界觀，樂見今年參賽國家數、人數與作品均創新高，希望所有參賽選手都能在這一周有豐富的國際交流觀摩經驗。

科教館表示，今年會場設置於科教館最新完工的地下一樓科學展演探索基地，讓國內外師生有開闊明亮的空間能進行競賽及交流，所有國內外參展學生將在2月1日上午10時至下午16時在自己的作品前親自解說參展作品研究內容及心得，歡迎對科學研究有興趣的師生們到科教館切戳科學、交流心得。更多競賽資訊可上「台灣國際科學展覽會」專網查詢。

