台大提議大專校院5協會「每季開會討論高教」　教長認同：方便溝通

▲台大校長陳文章建議教育部組成常態工作小組，與五大協會定期討論高教議題，獲得教長潘文忠認同。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受少子化影響，國內高教面臨嚴重挑戰。日前舉行的全國大專校院校長會議上，台大校長陳文章建議，希望組成一個常態性工作小組，成員包括國立大學校院協會在內的五大協會，每季定期開一次會議，討論留才攬才等相關高教議題，而不是每年大學校長會議才討論。教育部長潘文忠以「非常認同」回應，並表示設置地點可以選在教育部附近，相關整修費用由教育部支應，讓教育部與各大學可以更深入溝通。

113年全國大專校院校長會議日前在台中登場，邀請全國158所公私立大專校院校長參與，共同探討智慧時代高教人才培育、數位化創新教學以及未來大學轉型，共同建構永續高等教育新願景。

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由於教育部在去年宣布，從今年2月起，私立大專院校學士班學生每學年減免學雜費3.5萬元，以及每學期補貼每名入住學校宿舍學生5000元，導致這次校長會議相對過往和諧，沒有太多針鋒相對狀況。

台大校長陳文章也建議，希望教育部和「國立大學校院協會、私立大學校院協進會、國立科技大學校院協進會、私立科技大學校院協進會、專科學校教育聯盟」等五大校院協進會，組成常態性的工作小組，每一季會會一次，討論高教的攬才留才或校園軟硬體等相關問題，盡快解決大學的需求，不必等到每年一次的大學校長會議再討論。

教育部長潘文忠則以「非常認同」回應，潘文忠說，設置工作小組地點可以選在教育部附近，相關整修費用由教育支應，讓教育部與各大學可以更深入溝通。教育部次長劉孟奇也同意，並建議若台大願意貢獻場地，只要在教育部隔壁，教育部隨時可以進行溝通。