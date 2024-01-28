　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大提議大專校院5協會「每季開會討論高教」　教長認同：方便溝通

▲▼台大師生對新版畢業證書有意見，台大校長陳文章表示，將會再討論。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長陳文章建議教育部組成常態工作小組，與五大協會定期討論高教議題，獲得教長潘文忠認同。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受少子化影響，國內高教面臨嚴重挑戰。日前舉行的全國大專校院校長會議上，台大校長陳文章建議，希望組成一個常態性工作小組，成員包括國立大學校院協會在內的五大協會，每季定期開一次會議，討論留才攬才等相關高教議題，而不是每年大學校長會議才討論。教育部長潘文忠以「非常認同」回應，並表示設置地點可以選在教育部附近，相關整修費用由教育部支應，讓教育部與各大學可以更深入溝通。

113年全國大專校院校長會議日前在台中登場，邀請全國158所公私立大專校院校長參與，共同探討智慧時代高教人才培育、數位化創新教學以及未來大學轉型，共同建構永續高等教育新願景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於教育部在去年宣布，從今年2月起，私立大專院校學士班學生每學年減免學雜費3.5萬元，以及每學期補貼每名入住學校宿舍學生5000元，導致這次校長會議相對過往和諧，沒有太多針鋒相對狀況。

台大校長陳文章也建議，希望教育部和「國立大學校院協會、私立大學校院協進會、國立科技大學校院協進會、私立科技大學校院協進會、專科學校教育聯盟」等五大校院協進會，組成常態性的工作小組，每一季會會一次，討論高教的攬才留才或校園軟硬體等相關問題，盡快解決大學的需求，不必等到每年一次的大學校長會議再討論。

教育部長潘文忠則以「非常認同」回應，潘文忠說，設置工作小組地點可以選在教育部附近，相關整修費用由教育支應，讓教育部與各大學可以更深入溝通。教育部次長劉孟奇也同意，並建議若台大願意貢獻場地，只要在教育部隔壁，教育部隨時可以進行溝通。

ET快訊
快訊／天冷下不了蛋！　蛋價明起再漲2元
快訊／北韓發射「多枚巡弋飛彈」
快訊／民進黨議員遇襲！　遭噴辣椒水、甩棍毆打
又是軍人酒駕！　高速追撞「車頭全炸開」
比莉72歲！周湯豪帶媽「頂級度假村住2晚」...合照藏巧思
才剛離婚　49歲叫賣哥罹癌停工
越南男吃黑布丁　隔天四肢全紫「器官衰竭」慘死
時速飆1329公里！華航破世界紀錄　提早1個多小時抵達

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／連2周調漲！天冷下不了蛋　蛋價明起再漲2元

行動郵局「錢包」上線！5大功能一次看　掃碼就能無卡存、提款

春運小三通湧人潮！單日7千人次往返兩岸　帶食品回台限重6公斤

時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

台大提議大專校院5協會「每季開會討論高教」　教長認同：方便溝通

小郵差討消失退休金！二審又贏　中華郵政恐面臨上萬員工跟進追討

天氣型態要變了！　鄭明典：適合大掃除

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

外遇「6個時機點」最會發生！有小孩也上榜　心理師嘆：看太多了

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

脫衣服頭卡住爸媽笑20秒　女兒崩潰：我是親生的嗎

調皮貓「盆栽上大便」　媽目睹氣瘋：暈倒欸！

羅志祥唱尾牙合照握手通通有　《愛瘋頭》唱錯段滿臉問號XD

快訊／連2周調漲！天冷下不了蛋　蛋價明起再漲2元

行動郵局「錢包」上線！5大功能一次看　掃碼就能無卡存、提款

春運小三通湧人潮！單日7千人次往返兩岸　帶食品回台限重6公斤

時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

台大提議大專校院5協會「每季開會討論高教」　教長認同：方便溝通

小郵差討消失退休金！二審又贏　中華郵政恐面臨上萬員工跟進追討

天氣型態要變了！　鄭明典：適合大掃除

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

外遇「6個時機點」最會發生！有小孩也上榜　心理師嘆：看太多了

迎遊子返鄉！花蓮2萬盞大紅燈籠高高掛　火車站佈置喜氣溫馨

快訊／連2周調漲！天冷下不了蛋　蛋價明起再漲2元

快訊／北韓在新浦市鄰近海域發射「多枚巡弋飛彈」！

台獨是和平最大風險？　吳釗燮反嗆王毅：對被共產黨統治沒興趣

嘉義市議員與助理遭毆打！疑假車禍設局　雙煞辣椒水甩棍攻擊

台積電爆「10萬跳車潮」　股東人數跌破110萬大關

高雄玉蘭花婆婆遭兒罵醒毆打...影片被PO網　警方、社會局回應了

行動郵局「錢包」上線！5大功能一次看　掃碼就能無卡存、提款

老饕敲碗回歸！高雄前金蔥油餅塞滿蔥餡　鮮肉湯包水準不輸大飯店

懸疑解謎新作《都市傳說解體中心》開發花絮大公開　超鄉民在地化文本

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　萬人響應

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到

名人運動中猝逝　醫曝3情況應立刻休息

超哥貼文狂扯台灣人　鄉民氣炸

LINE免費貼圖優惠！11款實用貼圖等你下載

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

2024沒立春！　命理師解釋了

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

4大手搖飲「最頂珍奶爭霸賽」結果出爐

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

更多熱門

相關新聞

護理師缺口逾1.6萬人　專校聯盟建議擴大五專護理科招生名額

護理師缺口逾1.6萬人　專校聯盟建議擴大五專護理科招生名額

根據國家衛生研究院推估，台灣今年護理師將短缺1.6萬至2.4萬人。今（26日）舉行的全國大專校院校長會議上，專科學校教育聯盟就提案，建請教育部擴大五專招生名額，以解決國內護理人力嚴重不足問題，並提出兩個辦法，首先是專科學校若有寄存名額，先回復給學校，並調整至護理科招生名額，其次是在專科學校總量管制內，准予調整名額到護理科的招生名額。

43所大學實施「心理假」！教育部將訂指引　校長笑喊：我也需要

43所大學實施「心理假」！教育部將訂指引　校長笑喊：我也需要

籲鬆綁《人工生殖法》救少子化！　國民黨提「補助凍卵、代理孕母」

籲鬆綁《人工生殖法》救少子化！　國民黨提「補助凍卵、代理孕母」

教部砸52億吸引國際生來台留台　首設新型專班「招收大三、四學生」

教部砸52億吸引國際生來台留台　首設新型專班「招收大三、四學生」

十大情感新聞「少子化」連4年上榜　民團籲：勿只砸錢鼓勵生育

十大情感新聞「少子化」連4年上榜　民團籲：勿只砸錢鼓勵生育

關鍵字：

高教教育部工作小組少子化陳文章

讀者迴響

熱門新聞

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

銀川燒烤店爆炸31人死亡　陸官方定調人為疏失

Apple挺孕肚派出所報案！　老公頭痛作筆錄：真麻煩

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

快訊／國1「一早事故」　只剩1線道可走

科目三落伍了！大陸洗腦新神曲上萬人搶跳

他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　萬人響應

男吃黑布丁四肢全紫　多重器官衰竭慘死

偉晉《紅白》爆失言！疑開韓女團黃腔被罵翻

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面