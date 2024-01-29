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教育部確定學倫案「調查、審議2階段處理」　最快2月公布參考範本

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部最快2月公布學倫案處理參考範本，提供各大學參考。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政治人物博碩士論文抄襲被撤銷學位事件連環爆。教育部委託國立大學校院協會研究案獲得共識，將學倫件審理分為「審議決定、專業調查」兩階段進行，另提供給檢舉人與當事人的調查結果，將以公開為原則，內容簡繁程度也有一定標準，教育部將會提供範本給各大學參考，若一切順利，預計最快今年2月公布參考範本。

2022九合一大選前後，政治人物因為博碩士論文抄襲而被撤銷學位事件連環爆。國立大學校院協會在內的四大協進會，去年大學校長會議上就提案，建議修正教育部學倫處理原則，將學倫案件審理區分為「審議決定、專業調查」兩階段，由學校建立常設、公開性質的審定委員會，以杜絕外界質疑，也獲得教育部認可。

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不過，該提案至今已經超過一年，外界也好奇教育部遲遲沒有公布相關規定。教育部高教司長朱俊彰則表示，教育部去年已經委託國立大學校院協會進行專業研究，報告也在去年八月提供給教育部，學倫案件審理確定分為「審議決定、專業調查」兩階段，這部分將在修改學倫處理要點後再公布。

朱俊彰進一步說明，所謂「審議決定、專業調查」兩階段進行，就是由大學建立常設、公開性質的審定委員會，專責審理學位論文涉及學術倫理案件，並由該委員會委託調查小組進行「專業調查」後，再將調查意見交由審定委員會進行違反學術倫理與否的「審議決定」，藉此杜絕外界質疑。

▲▼高教司長朱俊彰表示，培力英檢今年9月上路，雙語重點培育大學將優先施測，且教部全額補助。（圖／記者許敏溶攝）

▲高教司長朱俊彰表示，對學倫案的調查結果公布程度，教部將會提供範本給各大學參考。（圖／記者許敏溶攝）

至於對學倫案的調查結果公布程度，朱俊彰指出，會以公開為原則，但內容簡繁程度雖然在國立大學校院協會提出的研究中有一定共識，但還要再跟各大學溝通，以免學校覺得窒礙難行，若徵詢大學後沒有意見，應該在今年2到3月公布範本，提供給各大學參考，教育部將會以行政指導方式，建議各大學該怎麼制訂學倫案處理原則或辦法。

朱俊彰也補充說明，過往幾件學倫案，有的大學召開記者會說明，或直接將調查報告直接寄給當事人與檢舉人，有的調查報告內容很簡單，有的很複雜，這對當事人與檢舉人都可能都會造成困擾。例如判定當事人違反學倫，若內容太簡單，對主張進行權益救濟的當事人就會受影響，對檢舉人而言，可能覺得某部分覺得問題，但調查結果卻只說沒問題而沒說明，也會造成檢舉人的不滿，所以才需要由教育部統一公布參考範本。

至於當事人與檢舉人公布自行調查結果，朱俊彰表示，這不在學倫案的規範範圍內，尊重當事人的決定。

國立大學校院協會理事長周景揚表示，提供給教育部的研究案，都參考很多國外作法，研究只是提供建議，最後決定是否採用在教育部，但過往各大學對處理學倫案的作法規定不一，沒有那麼準確，透過這次研究案提出建議與作法，讓各大學有標準可以遵循。

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