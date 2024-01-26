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逾40所大學實施「心理假」！教育部將訂指引　校長笑喊：我也需要

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠表示，教育部將會發布心理假參考實施指引給各大學參考。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台中報導

為減輕大學生心理壓力，在112學年上學期，全台已經有39所大學提供心理調適假。教育部長潘文忠今（25日）表示，預計112學年下學期將有43校實施心理調適假，從各校反應顯示，對此假別有相當共識，教育部尊重大學自主，但已經整理心理假參考實施指引，近期會發給各大學參考，後續也會邀請已經實施的學校分享，並提供給各校參考。

為舒緩學生壓力，中山大學首創「心理不適假」，讓學生可請心理（調適）假，並同步通知導師關懷學生，必要時協助轉介學生到輔諮單位，後續包括台師大、台大、逢甲等包括公私立大學跟進，讓學生每學期可請台灣3至5天的心理調適假，且不用附上證明。

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在今天全國大學校長會議上，教育部長潘文忠進一步說明，指根據教育部統計，112學年度第一學期，全台共39校實施心理調適假，第二學期還會增加4校，等於會有43校，看得出來各校進展速度很快，一直在增加中。

因應公私立大學紛紛實施心理調適假，潘文忠表示，雖然心理調適假屬於大學自主範圍，但教育部已經透過會議與大學交換意見，同時已經整理相關大學心理假內容，做成參考實施指引，近期會發給各大學參考，後續也會邀請實施心理調適假較長的學校進行分享，提供給其他學校參考。

國立大學校院協會理事長、中央大學校長周景揚表示，中大已經實施心理調適假，事實上，學生若心理出問題，實習效果不彰，到不到學校已經沒有差別。而實施心理假，則是讓學生知道學校關心與重視學生，尤其心理問題比生理問題拯救回來更困難這也顯示，故從小教育就要重視如何讓心理更健康，所以他教導學生面對網路時代的酸言酸語，要學會豁達。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果認為，要如何去在教育裡面，增加學生的精神素質，可能是我們大家未來都需要去思考，並從小學開始著手。龍華科大校長的葛自祥就笑稱，「我感覺校長也很需要心理調適」，能夠體會學生需要心理假的需求。

台大在去年已經通過實施心理健康假，台大校長陳文章說，未來的人才需要軟硬實力都兼備，但需要健康成熟的心態作為支撐，健康成熟心態，則包括不畏挫折的勇氣，擇善固執的勇氣，以及敬天利他的胸懷，曾有有一位台大校友說，應該邀請國內知名學者與企業家，教導台大學生學會挫折的經驗，這也顯示健康成熟心態的重要性。

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關鍵字：

心理假教育部中山大學參考指引潘文忠

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