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汽車衝出碼頭「車頭插入海中」　連人帶車恐怖墜海！美警推斷死亡

▲▼美國維吉尼亞州一處碼頭27日有汽車衝破圍欄墜海，儘管尚未打撈出車體，但警方推斷車內人員目前已經死亡。（圖／翻攝自X）

▲美國維吉尼亞州一處碼頭27日有汽車衝破圍欄墜海，儘管尚未打撈出車體，但警方推斷車內人員目前已經死亡。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國維吉尼亞州東部海岸上周六（27日）發生令人震驚的汽車墜海事件，當地警方上午6時52分接到911報案電話稱，一輛汽車撞開了碼頭的大門，並且一路筆直地駛向大海，接著撞破碼頭最外圍的木製圍欄後，墜入海中。目前並不清楚駕駛身分或車內人數，但洶湧的大浪導致打撈任務暫時取消。

根據ABC、紐約郵報等美媒報導，東臨大西洋的維吉尼亞海灘市（Virginia Beach）27日上午有一名16歲少女用手機錄下了事發經過，她當時和一名友人正在木棧道上跑步，中途休息時聽見撞擊聲，隨後就拍到一輛汽車開上了維吉尼亞海灘漁人碼頭（Virginia Beach Fishing Pier），並在延伸至海面的木棧道上筆直行駛，煞車燈不時閃爍。

少女一邊拍攝一邊驚呼，「他是要一路開到懸崖邊上嗎？」當汽車越來越靠近碼頭盡頭的圍欄時她脫口而出，「X！不可能吧。」少女還驚訝地說，「老兄，不要啊！」然而，車輛在稍微踩了一下煞車後就撞破了木製柵欄，直接墜入海中。

警方接獲報案後表示，汽車落水後海浪的危險狀況，使潛水員無法下水搜索，但後來透過聲納找到了車輛沉沒的位置，已經完全沉入海底。

原先警方打算隔天28日進行打撈，但海洋條件惡劣，大浪不利於潛水員和打撈船隻作業，於是推遲了相關計畫，將在未來一周內重啟打撈作業。警方發言人表示，目前不清楚車內人數與身分，但推斷所有當時在車內的人員都已經死亡，駕駛動機也暫且不明。

碼頭附近的自營業者肖爾（Manan Scholl）表示，「我的第一反應是非常驚訝，然後非常難過。我真的很困惑，有人把車開下碼頭是什麼意思？這顯然是極為困難的情況。」報導稱，駕駛不只撞開一個障礙物，要抵達碼頭邊際至少得3次撞開大門或圍欄，令人難以聯想到這是一起單純意外，相關調查仍在進行中。

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