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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德自豪「最常回立院」　3點提醒綠委：勿忘支持者無怨無悔

▲▼第11屆民進黨立法院黨團召開黨團成立大會及第1次黨團會議，邀請賴清德主席與會。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德今天重回立法院，與黨籍立委們面對面開會。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新國會即將在本周展開，民進黨主席賴清德今（29）上午出席新國會第一場民進黨團會議，他笑說，歷史可能稱自己是「最常回立院的總統」，同時，他也向與會者們提出3點提醒：第一，要持續掌握民意、反映民意，善用新的科技及平台；第二，個別委員要有完整戰鬥能力，對外團結一致；第三，勿忘創黨「清廉、勤政、愛鄉土」，要時刻警惕社會對民進黨的要求，記住支持者的無怨無悔。

賴清德今天出席民進黨團會議，他笑說，相信未來歷史會記載「在所有總統裡面，最喜歡、最常來立法院的，就是出身立法院的賴清德」，回到娘家真的很高興，感謝區域立委、不分區立委們勇敢承擔，衷心祝福與會者們未來問政順利。

▲▼第11屆民進黨立法院黨團召開黨團成立大會及第1次黨團會議，邀請賴清德主席與會。（圖／記者湯興漢攝）

賴清德向與會者們提出3點「提醒」，他表示，期盼大家持續掌握民意、反映民意，台灣因為土地不大、人口稠密、交通方便、通訊傳播發達，所以民意的反應變化又快又急，過去他擔任立委期間，每次新會期報到都會看有多少新人、有多少原來的立委，而這一屆新科立委高達54人，將近一半。

賴清德說，「網路時代民意的變化會更快、更急、更猛，所以我們一定要持續掌握民意的變化」。他提醒，要善用新的科技和平台，在態度上除了要宣傳問政以外，也要特別注意朝野政治攻防，尤其是面對中國認知作戰、假訊息，如果沒有注意，過去辛苦打拚出來的成績，將無法被社會大眾知道。

對於第二個提醒，賴清德說，3天後就要組成新國會了，衷心希望大家團結一致，推動國家的重大建設，民進黨團總召柯建銘有特別提到，新國會的政治生態與過去8年完全不一樣，如同2002年到2008年國會三黨不過半，當時的立委如何面對？

賴清德表示，首先是個別委員要有專業問政的能力、深入的論述能力、堅強的作戰能力，每個人都要把自己的力量發揮到最多；其次是接受黨團幹部的指揮，團結一致，把黨團力量發揮到最大，才有可能完成行政院、總統府希望大家協助的重大政策。

賴清德特別指出，三黨不過半與單獨過半，朝野互動方式已經不一樣了，恐怕要請黨團多溝通、參與協調、合作等，也就是說，過去在民進黨過半時的處理模式，與三黨不過半時的「政治文化」不同。

對於第三個提醒，賴清德表示，始終不能忘記民進黨清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，這塊招牌是創黨的民主前輩用生命打下來的。他特別介紹與會的立法院長游錫堃說，創黨會議的主席就坐在這邊，「我們給游院長一個掌聲」。

賴清德坦言，儘管總統蔡英文的政績非常好，但是民進黨仍然遭遇到相當的困難，他認為這其中一個原因是「沒有特別留意創黨的精神」，一些小的事情沒有留意。他說，社會對民進黨的檢驗標準，與對國民黨、其他新興政黨的標準不一樣，對執政黨的要求與對在野黨的要求也不一樣。

賴清德說，今天雖然民進黨不是國會最大黨，但中央在執政，要時時刻刻警惕自己，社會對民進黨的要求、支持者對民進黨無怨無悔的支持，都要放在心裡，「創黨前輩冒著生命危險打下的這塊招牌，我們再怎麼不孝，都不能夠讓這塊招牌蒙塵，我相信只要秉持這樣的精神，我們在下一次選舉裡面，一定可以得到人民的支持」，否則只要每出現一件牽涉到清廉的小事情，就會減少一分力量，中央政策的推動就會出現更大的困難。

賴清德表示，他過去在立法院前後4屆，不管是在野或執政，當時都是少數黨，也許這個是人民的安排，他必須要勇敢面對，把責任扛起來。

據指出，賴清德過去擔任立委期間，連續四屆獲公督盟評鑑立委第一名，橫跨內政、社福、衛環委員會評鑑都第一，當時他以醫師背景進入立法院推動許多關鍵法案，包括《癌症防治法》規定中央編列經費進行乳房口腔等癌症篩檢，現在成為民眾看診日常。

此外，賴清德昔日推動《傳染病防治法》，成為COVID-19疫情時成立中央指揮中心的法源依據，以及推動《社會救助法》、《緊急災難救助法》、《環境基本法》、《法律扶助法》等修法與立法工作。

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