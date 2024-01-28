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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌想推「委員會單一召委制」　林靜儀：反破壞少數政黨平衡權力

▲民眾黨總統大選開票現場，不分區提名人黃國昌致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨不分區立委當選人黃國昌致詞。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對藍綠立法院長候選人皆有意拜訪民眾黨團，民眾黨不分區立委當選人黃國昌再拋出新議題，認為應將委員會改為單一召委制，不過，民進黨立委林靜儀指出，這個制度其實是為了保留國會中相對少數的政黨有平衡的權力。

黃國昌說，現行的雙召委制，從一開始就是為了弱化國會的監督能量，嗣後則淪為國民兩大黨權力分贓的安排，從來就不是為了良善國會制度，這個獨步全球、長期飽受學者批評的雙召委制，不僅導致議程安排零碎、審查無法連貫的效率低落，更弱化了委員會抗衡行政部門的能量，甚至出現兩位召委搶排法案而鬧雙胞的荒謬現象。如今，國會改革的號角已經重新響起，藍綠兩大黨都應正視「單一召委制」的改革議題，明確表態。

林靜儀表示，委員會單一召委制非常可能導致大黨贏者全拿。民進黨國會二屆過半，都沒有改成單一召委制，其實是保留國會中相對少數的政黨有平衡的權力。「立院有八席的黨提出單一召委制的主張，為了自己想要取得合縱連橫的談判籌碼，不惜破壞未來制度中給予政黨排案權力的平衡，真是有趣呢。」

民進黨前立委謝欣霓也批評，單一召委制會讓召委權力無限大，不合己意的案子將永遠無法排入委員會，只會造成立法院更加對立。

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