南消二大攜手知名飯店　舉辦「龍無災平安來迎春」活動

▲台南市消防局第二大隊、消友會第二辦事處，28日攜手趣淘漫旅飯店共同舉辦的「龍無災，平安來迎春」防火防災宣導闖關活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市消防局第二大隊、消友會第二辦事處，28日攜手趣淘漫旅飯店共同舉辦的「龍無災，平安來迎春」防火防災宣導闖關活動，吸引不少親子一同參加。

二大隊指出，適逢寒假假日的關係，且又是台南高知名度的親子飯店，加上經濟部水利署南區水資源分署響應該公益宣導活動，對持有活動海報的民眾，進入曾文水庫都能夠享有門票優惠，所以也吸引很多的大、小朋友前來參加。

闖關活動有防災擲骰套圈圈、防災知識準投王、防災宣導彈珠台、消防員體驗(勇者向前行) 、救護CPR(心技戰將)等多個關卡，全部過關的民眾則可以領到7-11禮劵。透過本次體驗及闖關的遊戲中，可以學習到防災防火的知識，讓飯店的旅客、特地前來的民眾，都直呼相當值回票價，是一趟收穫滿滿的行程。

市長黃偉哲表示，台南被CNN評選為2024年值得造訪的城市，消防局第二大隊能夠聯手親子飯店舉辦這場活動，讓前來旅遊的大、小朋友、市民在遊戲中學習許多防災知識，了解災害預防的重要性，讓這些知識可以向下扎根。另外年節即將到來，家人團聚的同時，於此提醒大家要留意居家的用火用電習慣，可以平安過好年。

消防局長李明峯強調，寒假期間許多家庭都會前來台南旅遊，第二大隊特別聯手趣淘漫旅，可說是相當具有意義。由於最近寒流來襲，電器的使用頻繁，在此呼籲大家，使用電器遵守5不1沒有，用電不超負載、電線不綑綁、插頭不汙損潮濕、插頭不用就拔掉、電器周圍不放可燃物及不購買沒有商品安全標章的電器，並且定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全，確保自己及家人的生命財產安全，在新的一年能夠平安順遂。

第二大隊大隊長王騰毅及消友會胡處長指出，台南是旅遊的觀光勝地，適逢連假期間在飯店舉辦這場宣導闖關活動，想必讓參與的大小朋友能夠獲得重要的防火防災知識。另外春節即將到來，大家將回家團圓吃飯，需特別留意炊事不慎的案例，因此若有使用爐火烹煮食物，要記得人離火熄的要訣，也可以選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能爐具，最後要祝福所有好朋友「龍無災，平安來迎春」。