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高雄明天大停水！「14區」29hrs沒水可用　41萬戶受影響

▲停水,儲水,水龍頭,缺水,降壓,漏水。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄明天14區」停水29hrs，41萬戶受影響。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

快儲水！台灣自來水公司第七區管理處發布通知，高雄橋頭、梓官、楠梓、小港等14行政區，將於明(29日)辦理停水，預計影響供水29小時，總計有41萬戶受影響。

台灣自來水公司第七區管理處表示，配合台電上寮復興線停電作業，辦理「竹寮800mm旁通管連結工程停抽高屏溪∮3200mm原水管線」，影響高雄市坪頂、拷潭、鳳山等淨水場出水量減少，預定停水時間為「1月29日(星期一)上午9時起至1月30日(星期二)下午14時止」，影響供水時間總計29小時。

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此次受影響區域廣泛，共有14個行政區，包括橋頭、楠梓、梓官、大社、仁武、小港、旗津、燕巢、大樹、左營、鼓山、鳳山、大寮、前鎮。總計有38萬戶停水、3萬戶降壓。

(一)、 停水區域、里別：

橋頭區：全區
梓官區：全區
楠梓區：全區
大社區：全區
仁武區：全區
小港區：全區
旗津區：全區
燕巢區：鳳雄、角宿
大樹區：九曲
左營區：光輝、莒光、永清、合群、明建、祥和、屏山、進學、尾北、尾南、尾西、廟北、廟東、頂北、頂西、聖后、中南、中北、聖西、聖南、廍北、廍南、路東、城南、埤西、埤北、埤東、崇實、自助、果貿、果惠、果峰、海勝
鼓山區：雄峰、鼓峰、自強、前峰、民族、內惟、光榮、建國、忠正、龍井、平和、民強、正德、厚生
鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、南興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、福祥、瑞竹、福誠等里及北門里鐵路以南
大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮、上寮、山頂、中興、永芳、光武、江山、忠義、翁園、溪寮、義和、琉球
前鎮區：振興、建隆、忠純、興邦、鎮中、前鎮、鎮榮、鎮昌、鎮海、平等、鎮陽、鎮東、明孝、草衙、明義、平昌、信德、興仁、興化、信義、明道、明禮、仁愛、德昌、明正、鎮北

(二)、 降壓區域、里別：

鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北
大寮區：前庄、中庄

(三)、 鳳山水庫供給之工業區不受影響：

臨海產業園區、林園產業園區、大發產業園區、和發產業園區(大發基地)正常供水

台水公司表示，本次除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，不過於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高的地區，因水壓需一段時間才可恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

台水公司提醒，民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

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