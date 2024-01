紐時：鞏固現狀防台海開戰　多做少說為上策

▲紐約時報專欄作家紀思道呼籲各方「鞏固現狀」,防止台海開戰。(圖/CFP)

文/中央社記者尹俊傑紐約27日專電

紐約時報專欄作家紀思道呼籲「鞏固現狀」,防止台海開戰。他認為,為嚇阻中國對台動武,美國應大力但低調地協助台灣強化國防,避免在台海緊張之際以張揚言行火上澆油。

曾派駐北京、兩度獲美國新聞界最高榮譽普立茲獎的紀思道(Nicholas Kristof)在27日刊登的專欄文章寫道,外界太擔心共軍可能侵略台灣,更大風險反而是中國「蠶食」施壓台灣,釀成意外事件,緊張情勢升高,不慎引爆一場多國捲入的世界大戰,正如1914年第一次世界大戰爆發軌跡。

紀思道近期訪台觀選,並評估台海風險及如何妥善管控。他認為,美方可能高估台海衝突風險,特別是中國全面侵略台灣的情境。

他寫道:「我們不僅應留意中國對區域和平構成的風險,也應留意我們美國人無意間構成的風險,以及我們對抗中國的正當措施恐釀成海空意外事件、進而引發戰爭的可能性。」

總統蔡英文去年11月在紐時「交易錄峰會」(DealBook Summit)播放的預錄訪談中說,中國面臨內部難題,可能不會貿然侵略台灣。紀思道訪台期間發現,多數民眾認為台海開戰風險偏低,前總統馬英九也向紀思道說:「我不認為中國現在有意發動戰爭征服台灣。」

台灣許多重要人士告訴紀思道,他們感謝美方在道義與軍事上的支持,但也擔心魯莽、以抗中為職志的美國人不了解區域情勢,可能導致局勢惡化。

文章舉例,前美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)2022年訪台、美國空軍上將米尼漢(Mike Minihan)去年說美中可能在2025年開戰、五角大廈資深官員瑞特納(Ely Ratner)形容台灣是美國的「戰略資產」,三者共通點是加深北京猜疑。

紀思道因此呼籲鞏固現狀,意味中國不對台動武,台灣不被視為將永久脫離、進入美國軌道。他寫道,就算現狀多麼混亂、令人不滿,包括總統當選人賴清德在內的台灣官員仍謹慎小心,表明將維持現狀,華府也應如此。

紀思道研判台海衝突並非迫在眉睫另一理由是開戰不符合中國利益。

What's the risk of war with China? My new column from Taiwan gauges that and warns that sometimes US anxiety and our efforts to help Taiwan backfire and increase the danger. But there are things the US and Taiwan can do to reduce the risk: https://t.co/2gHEcpzUZv