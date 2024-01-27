上海市將加強廣度、力度、溫度擴大吸引外資

記者趙禕/上海報導

大陸上海市第十六屆人民代表大會第二次會議今天閉幕，上海市長龔正在會後的記者會上表示，上海將從「廣度」、「力度」和「溫度」上下功夫，進一步擴大吸引外資，促進外資企業在上海更好發展。

▲大陸上海市第十六屆人民代表大會第二次會議今天閉幕。（圖／記者趙禕攝）

剛剛閉幕的上海市第十六屆人民代表大會第二次會議確定2024年全市經濟增長預期目標為5%左右。上海市長龔正表示，為了達成這個目標，上海要首先要加快「五個中心」建設，推動城市能級和核心競爭力的持續提升；其次要深化改革開放，全方位、大力度推進首創性改革、引領性開放，加快形成具有國際競爭力的政策和制度體系，持續營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境。

▲上海市市長龔正。（圖／記者趙禕攝）

為了進一步擴大吸引外資，促進外資企業在上海更好發展，龔正表示：重點在「三個度」。第一是廣度，要擴大市場開放的廣度，穩步拓展規則、規制、管理標準等制度性開放，提升製造業開放水平，實施國家服務業擴大開放綜合試點，持續深化總部增能計劃和外商投資研發中心提升計劃；第二是力度，要加大投資促進的力度，實施「外商投資全球夥伴計劃」，積極開展海外招商推介，加大用地、能耗、環評、融資等保障力度，支持外資企業更多投向綠色發展、數字化轉型和科技創新等領域；第三是溫度，健全外資項目專班和專員服務機制，完善重點企業「服務包」制度，辦好外資企業政企圓桌會議，不斷提升外籍人士在工作簽證、出入境、在滬支付等便利度。

為此，上海初步安排了150項改革舉措，在「降門檻、降成本、減跑動」持續發力。降門檻要深入清理妨礙要素市場配置的隱形門檻和壁壘，在市場准入、要素獲得、權益保障等方面促進各類經營主體公平競爭；降成本要在土地、融資、物流、用工等方面，進一步幫助企業減負增效，落實結構性減稅降費政策；減跑動是提升政務服務「一網通辦」的便利性，加強政企溝通，提升企業感受度和獲得感。

除了要吸引外資，龔正說，上海也要方便外籍人士更好瞭解上海、融入上海。所以上海已經上線運行的全英文上海國際服務門戶，將進一步提升多語種場景化的功能，為外籍人士提供更權威的政策咨詢，更貼心的生活、投資、就學、旅遊服務。

▲大陸上海市第十六屆人民代表大會第二次會議閉幕記者會。（圖／記者趙禕攝）

龔正指出，未來上海要在三大先導產業：集成電路、生物醫藥、人工智能，打造三個上海方案的上海高地；力推上海有特點、有基礎、有優勢的六大重點產業：電子信息、生命健康、汽車、高端裝備、先進材料以及時尚消費品。還要培育四大新賽道產業，包括數字經濟、綠色低碳、元宇宙和智能終端，並搶先佈局五大未來產業方向：未來健康、未來智能、未來能源、未來材料和未來空間。