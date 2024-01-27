　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海市將加強廣度、力度、溫度擴大吸引外資

記者趙禕/上海報導

大陸上海市第十六屆人民代表大會第二次會議今天閉幕，上海市長龔正在會後的記者會上表示，上海將從「廣度」、「力度」和「溫度」上下功夫，進一步擴大吸引外資，促進外資企業在上海更好發展。

▲大陸上海市第十六屆人民代表大會第二次會議今天上午開幕。（圖／記者趙禕攝）

▲大陸上海市第十六屆人民代表大會第二次會議今天閉幕。（圖／記者趙禕攝）

剛剛閉幕的上海市第十六屆人民代表大會第二次會議確定2024年全市經濟增長預期目標為5%左右。上海市長龔正表示，為了達成這個目標，上海要首先要加快「五個中心」建設，推動城市能級和核心競爭力的持續提升；其次要深化改革開放，全方位、大力度推進首創性改革、引領性開放，加快形成具有國際競爭力的政策和制度體系，持續營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境。

▲上海市市長龔正。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市市長龔正。（圖／記者趙禕攝）

為了進一步擴大吸引外資，促進外資企業在上海更好發展，龔正表示：重點在「三個度」。第一是廣度，要擴大市場開放的廣度，穩步拓展規則、規制、管理標準等制度性開放，提升製造業開放水平，實施國家服務業擴大開放綜合試點，持續深化總部增能計劃和外商投資研發中心提升計劃；第二是力度，要加大投資促進的力度，實施「外商投資全球夥伴計劃」，積極開展海外招商推介，加大用地、能耗、環評、融資等保障力度，支持外資企業更多投向綠色發展、數字化轉型和科技創新等領域；第三是溫度，健全外資項目專班和專員服務機制，完善重點企業「服務包」制度，辦好外資企業政企圓桌會議，不斷提升外籍人士在工作簽證、出入境、在滬支付等便利度。

為此，上海初步安排了150項改革舉措，在「降門檻、降成本、減跑動」持續發力。降門檻要深入清理妨礙要素市場配置的隱形門檻和壁壘，在市場准入、要素獲得、權益保障等方面促進各類經營主體公平競爭；降成本要在土地、融資、物流、用工等方面，進一步幫助企業減負增效，落實結構性減稅降費政策；減跑動是提升政務服務「一網通辦」的便利性，加強政企溝通，提升企業感受度和獲得感。

除了要吸引外資，龔正說，上海也要方便外籍人士更好瞭解上海、融入上海。所以上海已經上線運行的全英文上海國際服務門戶，將進一步提升多語種場景化的功能，為外籍人士提供更權威的政策咨詢，更貼心的生活、投資、就學、旅遊服務。

▲大陸上海市第十六屆人民代表大會第二次會議閉幕記者會。（圖／記者趙禕攝）

▲大陸上海市第十六屆人民代表大會第二次會議閉幕記者會。（圖／記者趙禕攝）

龔正指出，未來上海要在三大先導產業：集成電路、生物醫藥、人工智能，打造三個上海方案的上海高地；力推上海有特點、有基礎、有優勢的六大重點產業：電子信息、生命健康、汽車、高端裝備、先進材料以及時尚消費品。還要培育四大新賽道產業，包括數字經濟、綠色低碳、元宇宙和智能終端，並搶先佈局五大未來產業方向：未來健康、未來智能、未來能源、未來材料和未來空間。

ET快訊
快訊／工人換熱水器　5F墜下慘死
快訊／圭賢登台才5分鐘失誤了　SJ傻眼
欠債躲7年！夜市吃宵夜同時遇2債主　3人圍毆他畫面曝
孫生「防摔衣＋安全帽」開箱醋飯！　TAG超哥：夠安全吧
中古屋再發威！屋主轉手暴賺2200萬
「壁寫成璧」搞烏龍！他傷心大哭　本尊出面安慰
Lisa「金色貼身馬甲」性感身材全顯形！　辣登X、微博熱搜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海市將加強廣度、力度、溫度擴大吸引外資

美媒：美中禁毒工作組下週在北京舉行正式會晤

38歲媽媽網紅「突然身亡」！5天前最後影片洩端倪…丈夫悲痛證實

新娘「與小王飯店糾纏」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

陸廚師學校「人肉砧板」招生影片！學生秀刀工…蒙眼在背上切菜

10秒狂捅數十刀！唐山一派出所副所長「當街殺人」　受害人搶救中

連續2年下降！　陸2023年工業利潤下降2.3%

一周2起恐怖大火「52人遇難」！　大陸下令消防安全大整治

提振房地產市場　廣州進一步調整限購政策

知名藝人夫妻「最淒慘直播帶貨」！只賣出1單　商家氣報警

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

「地方貓老大」占機車不走　無視女子苦勸耍賴躺平！

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

上海市將加強廣度、力度、溫度擴大吸引外資

美媒：美中禁毒工作組下週在北京舉行正式會晤

38歲媽媽網紅「突然身亡」！5天前最後影片洩端倪…丈夫悲痛證實

新娘「與小王飯店糾纏」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

陸廚師學校「人肉砧板」招生影片！學生秀刀工…蒙眼在背上切菜

10秒狂捅數十刀！唐山一派出所副所長「當街殺人」　受害人搶救中

連續2年下降！　陸2023年工業利潤下降2.3%

一周2起恐怖大火「52人遇難」！　大陸下令消防安全大整治

提振房地產市場　廣州進一步調整限購政策

知名藝人夫妻「最淒慘直播帶貨」！只賣出1單　商家氣報警

沛納海紅錶上手趙又廷戲魂上身　憂鬱小生放電迷死人

開賽被「表弟」撂倒成焦點　胡瓏貿：場上的事就留場上

快訊／天冷熱水器故障...工人到府更換　失足從5F墜下慘死

孩子會按照自己的方式長大！　專家揭「養育者做2事就夠」

直擊／圭賢登台才5分鐘失誤了　SJ傻眼：為何一個人跑到前面去？

直擊／SJ集體失憶13年前來過高雄　利特懷疑E.L.F.整人：耍我們嗎

孫生「整套防摔衣＋全罩安全帽」開箱醋飯！　TAG超哥：夠安全吧

「異色導演」雲翔受邀鹿特丹影展任焦點影人！　首映邀猛男脫衣秀肌肉

蕭敬騰登《紅白》氣勢超狂！　「7分鐘燒百萬」曝光重磅喜訊

演員開啟斜槓事業！張寗考到瑜伽師資證照　林映唯新技能設計戒指

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

28歲女當「職業伴娘」多達60次曝眉角

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

38歲媽媽網紅突然身亡！5天前最後影片洩端倪

走一半遭潑化學液體！25歲女老師上半身燒融慘叫

女貪官索賄只要「黃金」！「2936萬金條」藏跑步機

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

早上一杯咖啡！29歲直播主罹最凶險胃癌

靈堂、墳前大跳科目三　網傻眼：磕墓三？

秦始皇第一陪葬墓「開箱」 運棺「四輪獨輈車」首面世

10秒狂捅數十刀！唐山一派出所副所長當街殺人

ASML提前取消對華出口訂單 陸駐歐盟大使：別低估中國人聰明才智

大陸留學生騷擾海外民主活動人士案　被判有罪

汪峰將再婚？工作室回應

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

快訊／中壢轎車遭砂石車攔腰撞　3慘死1重傷搶救中

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

黃仁勳報明牌！點名9台廠有潛力　謝金河：他是票房保證

謝忻爆綜藝內幕「女星不穿安全褲故意走光」

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

快訊／中壢嚴重車禍　3命危1重傷送醫搶救

西海岸「24具浮屍案」監院調查報告出爐　人蛇集團分工套路曝光

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

衝撞瞬間曝！轎車路口左轉遭砂石車推飛

皮膚科名醫彭于賓上海過世　晨間健身房運動突發心肌梗塞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面