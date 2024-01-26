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快訊／Toyz直播撕開紗布！「絕不和解」嗆超哥：不是你死就是我活

▲▼Toyz出示傷口。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

記者柯振中／綜合報導

直播主Toyz因為與YouTuber「超哥」發生爭執，遭到對方痛毆，導致頭部縫了11針。時隔6天以後，Toyz於26日晚間開直播，曝光了恐怖的傷勢，同時也強調絕不和解，喊話超哥「不是你死就是我活」。

Toyz原先預定26日晚間在浪LIVE開直播，不過後來轉到YouTube開直播。在直播的過程中，他撕開了頭部包紮的紗布，露出裡面縫了11針的傷口，畫面相當恐怖。

Toyz在直播中表示，因為已經沒有什麼可以失去的，這次絕對不會跟超哥和解，「不是你死就是我活。」至於有觀眾關心傷勢如何，Toyz也坦言，因為傷口相當深，表層的皮膚組織已遭到破壞，就算頭部傷口好了，這塊可能也會禿頭。

▲▼Toyz出示傷口。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲Toyz出示傷口。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

至於當天直播時對食物的點評，有觀眾認為，既然已經受到招待，說話就該客氣點。不過，Toyz則回應，他的節目名為「美食公道伯」，且也願意付錢，超哥招待是「你情我願」，不該因為受到招待，就不敢說食物的感想，「我總不能因為別人招待我了，所以我就要說謊啊！」

此外，Toyz也嘲諷，「這醋飯弄得跟屎一樣，好意思說自己做了20年，哩甲賽賀某（台語，國語翻譯為：你吃屎好嗎）」，仍舊對醋飯的怨念相當深。

Toyz也透露，平常在看直播時，可以看個細節，「東西好吃不好吃，看我有沒有吃第二口就知道了。」而他也自嘲，反正自己本來就會下地獄，就算浪費食物也沒什麼。

對於用餐的時候，超哥到場打招呼，Toyz也表達意見，這種人是「不速之客」，「我有說你可以進來打擾我用餐嗎？這麼沒文化嗎這個華人？」Toyz說，明明已經問過店長、店員，得到同意以後，才入內用餐，「你怎麼可以直接進來我的飯桌裡面呢？我有想要跟你聊天嗎？就是沒禮貌嘛！還跟我講什麼華人文化，甲賽賀某（台語，國語翻譯：吃屎好嗎）？」

Toyz提到，超哥入座以後，說出「來評一下我們那個（產品）」，而他也實話實說，坦言「那個醋飯超難吃」，明明按照對方的意思，對食物點評，不明白為何會演變成這種局面。

Toyz直言，在與超哥有私怨的情況下，他還是讚賞店內的魚新鮮、好吃，「截至目前為止，他叫我評一下之前，我有講得他X這麼不公道嗎？一堆人說我嘴賤，我嘴你X雞X啦！」

Toyz指出，是因為超哥要求「評一下」，他才會點出缺點，明明只要改進、變得好吃就好，而且他明明可以都不要說，稱讚「都很好吃、都很好吃」，但這並非他的做事原則、他不愛說謊，難吃就是難吃，最難吃的就是醋飯。

▼Toyz出示傷口。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲▼Toyz出示傷口。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

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