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Toyz開戰「挺超哥的人」一個都別想跑：我後面一個一個點名

▲▼Toyz重砲嗆超哥！花光積蓄「都會告到死」：他X的，連個男人都不配。（圖／翻攝自Toyz直播）

▲Toyz直言，那些在超哥身邊支持他的網紅，「我後面一個一個點名，一個都別想跑」。（圖／翻攝自Toyz直播）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅Toyz近日到網紅超哥（本名黃伯超）名下的餐廳用餐，因為評論「醋飯難吃」就遭對方打到頭破血流。Toyz沉寂多日後，終於在26日晚間開直播回應事件，他直言就算花光自己所有積蓄，也一定會把超哥告到死，同時也劍指支持超哥的網紅，「我後面一個一個點名，一個都別想跑！」

Toyz被超哥打到頭破血流，送醫治療後縫了10多針，接著多日沒有出現鏡頭前，直到26日晚間才終於開直播回應事件，他先跟關心他傷勢的粉絲們報平安，表示目前傷勢情況算是穩定，前幾天因為腦震盪很不舒服，他形容，「像是腦子變成豆花，只要一動，腦子的豆花就會晃，我的頭就會很痛」。

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他接著針對事件宣布幾個立場，其中第1點就是他絕對不會和解，「就算花光我所有的積蓄，我都要把這個白癡（黃伯超）告到死，黃伯超這個腦殘呢，基本上不是你死就是我死，這是他的原話啦，那就來吧」、「我只能說啊，我真的沒有什麼好失去的」。

他也坦承，發生暴力事件是他沒有預料到的，他自嘲現在遇到了黃伯超之後，反而讓他瞬間喜歡上前東家鍾培生，原來鍾培生也是挺有文化的，「要打就是按照拳擊規則嘛，但是這個黃伯超單挑不敢，預謀犯案，撂一堆人來店裡面圍，用圍的，真的是連個男人都不配，真的就是個腦殘，連個人都不配當」。

Toyz說，「我以前經常說，要嘛就直接把我打死，不要讓我講話，你沒有打死我，那個這個嘴巴就停不下來了，我這輩子、這輩子就督你一個白癡」、「還有這個事件至今說打得剛好的人，你們也都是白癡」、「他（黃伯超）身邊有一些網紅發聲支持他，那沒關係，我後面一個一個點名，一個都別想跑」。

▲▼Toyz嗆警察「不知在幹嘛」，大安分局回應了。（圖／翻攝Toyz直播）

▲Toyz沉寂多日後，終於開直播跟粉絲報平安，也強調一定不會跟超哥和解。（圖／翻攝Toyz直播）

至於當天直播時對食物的點評，有觀眾認為，既然已經受到招待，說話就該客氣點。不過，Toyz則回應，他的節目名為「美食公道伯」，且也願意付錢，超哥招待是「你情我願」，不該因為受到招待，就不敢說食物的感想，「我總不能因為別人招待我了，所以我就要說謊啊！」

Toyz也指出，當時他會點出食物的缺點，是因為超哥要求「點評一下」，而且就算被評不好吃，明明只要改進，變得好吃就好，他當時的確可以什麼都不說，隨便稱讚「都很好吃、都很好吃」，但這並非他的做事原則、他不愛說謊，難吃就是難吃，最難吃的就是醋飯。

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