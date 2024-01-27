喊別再為我流淚！嘉義「小隻馬」鄉長罹癌　許願免費乳攝年齡下修

▲嘉義縣水上鄉長林緗亭罹癌，治療中不忘呼籲民眾可以多認養路燈。（圖／翻攝自林緗亭臉書）

記者郭玗潔／嘉義報導

2018年選戰期間曾被網紅「小商人」公開力挺，稱讚是「小隻馬、娃娃臉」的嘉義縣水上鄉長林緗亭，日前在臉書透露自己罹患乳癌後，接獲大量民眾關心，讓她相當感激。不過，林緗亭表示，比起花錢送她補品，她更希望大家可以認養鄉公所的路燈，而她現在最想做的事情，就是為水上鄉民爭取年輕女性乳癌免費乳攝年齡下修。

41歲的林緗亭18日在臉書透露，她在去年12月發生胸口有硬塊，經過一系列檢查後確認罹患乳癌，「從醫生口中聽到這兩個字時，我的心情跟你們現在看到文字的狀態一樣震驚！！」不敢置信她還未到國健署鼓勵篩檢的年紀，卻被告知罹癌。

病情曝光後，林緗亭接獲許多來自同學、好友、民眾的鼓勵，甚至有人堅持想送她保健食品，讓她感動說「我真的不孤單，能夠充滿大家的關愛，真的非常感激大家，所以別再為我流淚了，我會非常正向的面對癌細胞，處理癌細胞，幹掉癌細胞」。

林緗亭婉拒補品，表示「因為我真的很好，身體強壯如牛，醫生請我正常飲食即可，不能補過頭，否則也會造成肝腎功能負擔」，如果民眾非得表達心意，她希望大家能多認養公所的路燈，「一盞路燈一年只要1000元」，就可以減輕公所在維護路燈的費用負擔。

此外，林緗亭也透露她現在最想做的事情，就是為水上鄉民進行年輕女性乳癌免費乳攝年齡下修，費用由公所負擔，她也希望因自己的確診，可以讓更多女性懂得關心自己的健康，好好疼惜自己。