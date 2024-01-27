賀瓏被罵翻！錄影當下「什麼反應能避免爭議」　網點出1解法

▲主持人賀瓏。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者曾筠淇／綜合報導

王志安日前在《賀瓏夜夜秀》上，一句「把殘疾人士推上去，煽情的」引發許多人不滿，而主持人賀瓏的反應也挨轟不妥，被要求道歉。對此，就有網友想知道，如果賀瓏能回到過去，當時在台上應該要怎麼做會比較適切？貼文曝光後，掀起網友討論。

男網友在Dcard上，以「如果你在台上、你是賀瓏，怎麼不炎上？」為標題發文，提到民進黨譴責《賀瓏夜夜秀》歧視身障人士，事件如滾雪球般越滾越大，如果賀瓏有辦法回到過去，在當時的狀況下應該怎麼做，才能避免爭議發生？

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貼文曝光後，底下有網友認為，「不要剪那段進去就沒事了」、「如果真的覺得會被炎上、冒犯到律師或保護二位主持人等，那就剪掉不就好了」、「我覺得剪進來就說不過去了」、「大概就是在台上直接說這個不能剪進去，後製沒剪掉的話，至少因為喊了不能剪進去，大家應該會罵公司而不是主持人」。不過也有網友表示，「就算直接剪掉，也還是有可能被現場觀眾PO上網然後燒起來吧」。

還有些網友討論道，「只要稍有阻止的意圖都不會這樣吧」、「第一時間要發現很難吧？沒有背景知識完全看不出他在模仿誰」、「沒人討論的話，我也不知道他在說誰，話說講脫口秀的地方，我不覺得那時候會有人嚴肅審視來賓言論」、「王的發言目的很明顯是在諷刺綠，而不是藉由諷刺身障者來達到娛樂效果」。

▲王志安言論挨轟歧視。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

回顧整起事件，王志安在《賀瓏夜夜秀》上談論台灣選舉的情況，過程中指出台灣造勢場合常給人「走錯片場」的感覺，不像是政治競選舞台，反而像演場會現場，「有歌星、有前面鋪墊的，還有把殘疾人士推上去，煽情的」，大陸也有這種節目，當淚點一來，殘疾人就會這樣（比出顫抖手勢）。

此舉讓許多人不滿，《賀瓏夜夜秀》製作人霍金留言道歉，該集提到台灣選舉的特殊文化時，因製作上的疏忽，部分內容對陳俊翰律師不敬，「非常對不起」，之後節目製作組也會更謹慎處理節目內容。

民進黨不分區立委候選人陳俊翰受訪時表示，他肯定製作單位願意發出道歉聲明，不過他當下看影片只是「笑笑而已」，在台灣民主社會，很多公眾人物都會被評論，正面、負面都有，大家都習以為常。而此事較為不同的是，王志安以身心障礙者特殊的狀況、身體的疾病揶揄，並批評台灣選舉像秀，實在無法接受。

▲不分區立委候選人陳俊翰（中）。（圖／記者李毓康攝）

陳俊翰也說，當王志安表達不當的看法時，主持人、現場觀眾的反應讓他訝異且失望，「我會期待，當那樣的場面出現，其實主持人應該要適時的表示、制止他這樣歧視性的發言」，可惜並沒有。他還提到，如果大家能藉由此事有正面啟發，這是比較有意義的，大家可以反思社會上是不是還有些人對身心障礙者有歧視、偏見、刻板印象。

除了夜夜秀製作單位，賀瓏所屬的薩泰爾也回應，「針對節目內容把關的疏失，向陳俊翰律師表達最深的歉意，也感謝陳律師的回應」。

助理主持人Albee（范乙霏）發文道歉，來賓的發言不在腳本內，也未指名道姓，「我很抱歉我只聽到台灣選舉像秀、有歌星和找人上去煽情就笑了⋯⋯，完全沒有聽懂他說的竟然是『殘疾人』。」她強調自己從來沒有歧視過任何人，更不可能會想要傷害為生命奮鬥也為了造福更多人而奮鬥的陳俊翰。

王志安則透過X平台表示，「如果陳律師感覺到被冒犯，我當面給他道歉。但這和我譴責民進黨將殘障人士當做選舉工具不矛盾，我們會繼續邀約民進黨發言人同時接受我們的採訪。」後來他也在YouTube發布道歉影片，表示他以為台灣言論尺度大，同時自認確實冒犯身障人士，且身為外人沒資格批評台灣選舉，期望台灣更好、更包容也更溫暖。