　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賀瓏被罵翻！錄影當下「什麼反應能避免爭議」　網點出1解法

▲▼王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲主持人賀瓏。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者曾筠淇／綜合報導

王志安日前在《賀瓏夜夜秀》上，一句「把殘疾人士推上去，煽情的」引發許多人不滿，而主持人賀瓏的反應也挨轟不妥，被要求道歉。對此，就有網友想知道，如果賀瓏能回到過去，當時在台上應該要怎麼做會比較適切？貼文曝光後，掀起網友討論。

男網友在Dcard上，以「如果你在台上、你是賀瓏，怎麼不炎上？」為標題發文，提到民進黨譴責《賀瓏夜夜秀》歧視身障人士，事件如滾雪球般越滾越大，如果賀瓏有辦法回到過去，在當時的狀況下應該怎麼做，才能避免爭議發生？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下有網友認為，「不要剪那段進去就沒事了」、「如果真的覺得會被炎上、冒犯到律師或保護二位主持人等，那就剪掉不就好了」、「我覺得剪進來就說不過去了」、「大概就是在台上直接說這個不能剪進去，後製沒剪掉的話，至少因為喊了不能剪進去，大家應該會罵公司而不是主持人」。不過也有網友表示，「就算直接剪掉，也還是有可能被現場觀眾PO上網然後燒起來吧」。

還有些網友討論道，「只要稍有阻止的意圖都不會這樣吧」、「第一時間要發現很難吧？沒有背景知識完全看不出他在模仿誰」、「沒人討論的話，我也不知道他在說誰，話說講脫口秀的地方，我不覺得那時候會有人嚴肅審視來賓言論」、「王的發言目的很明顯是在諷刺綠，而不是藉由諷刺身障者來達到娛樂效果」。

▲▼王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲王志安言論挨轟歧視。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

回顧整起事件，王志安在《賀瓏夜夜秀》上談論台灣選舉的情況，過程中指出台灣造勢場合常給人「走錯片場」的感覺，不像是政治競選舞台，反而像演場會現場，「有歌星、有前面鋪墊的，還有把殘疾人士推上去，煽情的」，大陸也有這種節目，當淚點一來，殘疾人就會這樣（比出顫抖手勢）。

此舉讓許多人不滿，《賀瓏夜夜秀》製作人霍金留言道歉，該集提到台灣選舉的特殊文化時，因製作上的疏忽，部分內容對陳俊翰律師不敬，「非常對不起」，之後節目製作組也會更謹慎處理節目內容。

民進黨不分區立委候選人陳俊翰受訪時表示，他肯定製作單位願意發出道歉聲明，不過他當下看影片只是「笑笑而已」，在台灣民主社會，很多公眾人物都會被評論，正面、負面都有，大家都習以為常。而此事較為不同的是，王志安以身心障礙者特殊的狀況、身體的疾病揶揄，並批評台灣選舉像秀，實在無法接受。

▲▼112民進黨選前之夜，不分區立委候選人郭陳俊翰（中）致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲不分區立委候選人陳俊翰（中）。（圖／記者李毓康攝）

陳俊翰也說，當王志安表達不當的看法時，主持人、現場觀眾的反應讓他訝異且失望，「我會期待，當那樣的場面出現，其實主持人應該要適時的表示、制止他這樣歧視性的發言」，可惜並沒有。他還提到，如果大家能藉由此事有正面啟發，這是比較有意義的，大家可以反思社會上是不是還有些人對身心障礙者有歧視、偏見、刻板印象。

除了夜夜秀製作單位，賀瓏所屬的薩泰爾也回應，「針對節目內容把關的疏失，向陳俊翰律師表達最深的歉意，也感謝陳律師的回應」。

助理主持人Albee（范乙霏）發文道歉，來賓的發言不在腳本內，也未指名道姓，「我很抱歉我只聽到台灣選舉像秀、有歌星和找人上去煽情就笑了⋯⋯，完全沒有聽懂他說的竟然是『殘疾人』。」她強調自己從來沒有歧視過任何人，更不可能會想要傷害為生命奮鬥也為了造福更多人而奮鬥的陳俊翰。

王志安則透過X平台表示，「如果陳律師感覺到被冒犯，我當面給他道歉。但這和我譴責民進黨將殘障人士當做選舉工具不矛盾，我們會繼續邀約民進黨發言人同時接受我們的採訪。」後來他也在YouTube發布道歉影片，表示他以為台灣言論尺度大，同時自認確實冒犯身障人士，且身為外人沒資格批評台灣選舉，期望台灣更好、更包容也更溫暖。

ET快訊
西海岸24具浮屍　調查報告出爐
蔡壁如有尾牙吃了！　參加這場「比政黨尾牙還重要」
快訊／太扯！猛轟73分　創NBA多項紀錄
Toyz控警站旁邊看！　他曝現場畫面「警察到了超哥還在打」
藝人夫妻「最慘直播帶貨」！只賣出1單　商家氣報警
超狂攻堅畫面曝！　警15樓垂降10樓破門
快訊／民宅大火！　中風阿公床上活活燒死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

尾牙抽中5萬　婆婆喊「年菜、伴手禮妳買單」！人妻怒：以為美金嗎

大幅回暖再等2天！明晨低溫下探10度　春節前又有一波降溫

境外污染今起影響全台「馬祖空品亮紅燈」　中南部連續4天橘色提醒

賀瓏被罵翻！錄影當下「什麼反應能避免爭議」　網點出1解法

一堆人用錯！「菜瓜布海綿」不是拿來洗碗　官方曝正確用法

Toyz控警站旁邊看！他曝現場畫面「警察到了超哥還在打」揪1點很怪

亡父的老相機　讓台版「渡邊直美」斜槓「喪禮攝影師」

春節出遊先檢查車況！國道上沒油罰1200元、機件脫落罰6000元

冷高壓遞補！周末北東濕冷　下周回暖「留意再變天時間」

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」　老司機曝暗黑內幕

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

E級暗黑張韶涵本尊曝！高雄老司機的最愛被抓了　生意太好被檢舉

尾牙抽中5萬　婆婆喊「年菜、伴手禮妳買單」！人妻怒：以為美金嗎

大幅回暖再等2天！明晨低溫下探10度　春節前又有一波降溫

境外污染今起影響全台「馬祖空品亮紅燈」　中南部連續4天橘色提醒

賀瓏被罵翻！錄影當下「什麼反應能避免爭議」　網點出1解法

一堆人用錯！「菜瓜布海綿」不是拿來洗碗　官方曝正確用法

Toyz控警站旁邊看！他曝現場畫面「警察到了超哥還在打」揪1點很怪

亡父的老相機　讓台版「渡邊直美」斜槓「喪禮攝影師」

春節出遊先檢查車況！國道上沒油罰1200元、機件脫落罰6000元

冷高壓遞補！周末北東濕冷　下周回暖「留意再變天時間」

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」　老司機曝暗黑內幕

美軍擊毀葉門反抗軍飛彈！　紅海油輪遇襲「貨艙起火」發求救訊號

桐島聰逃亡49年！　癌末住院主動投案原因曝：想用本名迎接死期

尾牙抽中5萬　婆婆喊「年菜、伴手禮妳買單」！人妻怒：以為美金嗎

終於等到！超商人氣「帆立貝飯糰」限量回歸　還加明太子超欠吃

窄巷裡卸貨...後方駕駛不爽　當街互揮「超派鐵拳」鬧進警局

蔡壁如有尾牙吃了！　每年參加這場「比政黨尾牙還重要」

「小可愛」江坤宇退伍：久違的小光頭　即將投入春訓

醞釀蔣萬安角逐2028？　侯友宜大讚：年輕有為認真負責

NBA史上第4高！唐西奇猛轟73分　命中率75%創首見紀錄

大幅回暖再等2天！明晨低溫下探10度　春節前又有一波降溫

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

生活熱門新聞

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」

即／寒流未走！4縣市「10°C↓」

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

即／店長有同意拍攝！Toyz嗆超哥：沒文化土流氓

王志安道歉！「以為台灣尺度大」

「金飯碗」桃機報考率下滑！錄取了不來報到　原因曝光

泰國蝦來台50年！見證「台灣錢淹腳目」黃金年代

超哥日料店「醋飯裝塑膠盆攪拌」　製作過程曝

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

更多熱門

相關新聞

賀瓏噤聲5天「炎亞綸開砲了」！

賀瓏噤聲5天「炎亞綸開砲了」！

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》邀請大陸媒體人王志安評論台灣選舉，言談間訕笑身障者（暗指民進黨不分區立委提名人陳俊翰），23日至今輿論抨擊聲浪不減。民進黨新任發言人吳崢在Threads砲轟王志安，也釣出炎亞綸開口砲轟。

王志安道歉！「以為台灣尺度大」

王志安道歉！「以為台灣尺度大」

賀瓏神隱「明回應」薩泰爾證實

賀瓏神隱「明回應」薩泰爾證實

買電暖器給女友驚喜！他回家驚見「這1幕」崩潰

買電暖器給女友驚喜！他回家驚見「這1幕」崩潰

IG便利貼「新功能」好友狂用！網曝解法

IG便利貼「新功能」好友狂用！網曝解法

關鍵字：

賀瓏夜夜秀賀瓏王志安Dcard後製

讀者迴響

熱門新聞

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」　他苦嘆

被點名辦公室漏水不處理　柯志恩反駁

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

謝忻爆綜藝內幕「女星不穿安全褲故意走光」

暖氣30度吹半天...他狂喊冷！「1步驟超重要」

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」

即／寒流未走！4縣市「10°C↓」

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

賀瓏神隱「明回應」薩泰爾證實

超商女店員遇死劫！碰撞左轉小黃不治

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面