基隆Podcast要滿1周年了！有獎徵答開跑　特別獎基隆塔積木模型

▲基隆Podcast團隊成員，主持人余治明（中間偏右）、新聞科長劉禹辰（中間左）、美編宣傳王思蘋（右1）、新聞撰寫林奕宏（右2）、專案管理汪家薇（左2）、攝影陳雲章（左1）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府於在2023年2月初成立網路廣播節目「基隆Podcast」即將滿一周年，本週獲得「Apple Podcast」收聽平台，在政府類別取得全國第六名的佳績，為感謝聽眾朋友，節目製作團隊於26日晚間透過臉書發布，有獎徵答活動，最高特別獎項是限量3組「基隆塔積木模型」，只要填寫問卷也會有普通獎羊毛氈收納夾與明信片。

即日起至Google表單（https://reurl.cc/j3W462）填寫問卷，提供您的節目心得與建議給「基隆Podcast」，就能獲得參加獎-羊毛氈收納夾並附有10張基隆在地特色明信片。另外節目製作組加碼，在眾多民眾的回饋建議中會選出3篇，對於未來節目企劃最有價值的建議內容並贈送「基隆塔積木模型」，總共有3位幸運兒可以獲得。

▲特別獎基隆塔積木模型。

余治明指出，活動詳細規則放在「魅力基隆」臉書粉專，同時節目很重視聽眾朋友的想法，也在臉書貼文中製作圖卡，還有幫助民眾提高中獎機率的方法，例如建議節目未來的企劃內容，做什麼主題、找誰當來賓，以及說明這個主題對於基隆的意義，寫得越認真中獎機率越高。

余治明表示，製作團隊致力於呈現引人入勝的主題，透過問卷的反饋，將來會優先製作更多引發大眾興趣的內容。「基隆Podcast」期待更多聽眾未來的支持與參與，共同見證節目的成長茁壯，讓基隆Podcast成為聽眾每周獲取知識與娛樂的優良渠道。

▲基隆在地特色明信片。

▲羊毛氈收納夾。



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