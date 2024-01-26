長榮機師醞釀罷工！2圖看「旅行社應對懶人包」品保籲：首日別排行程

▲長榮航空恐在春節、清明兩大連假罷工。（圖／長榮航空）



記者彭懷玉／台北報導

長榮航空機師恐在2月7日至18日、3月30日至4月7日發動兩階段罷工，由於涵蓋春節、清明兩大連假，又幾乎無團可轉，讓旅行業者急跳腳。品保協會稍早再次發出2張旅行社退改懶人包，包含成立春節緊急應變小組、建議民眾首日抱持彈性行程等6原則。同時，品保協會公關主委李奇嶽呼籲，請長榮盡快出面因應罷工的散客、團客損失補償方案，讓旅行業者提前準備。

品保協會今早表示，目前春節連假期間機位均已賣完，難規劃簽轉事宜，針對長榮航空預計在春節啟動罷工，旅行社提出應對建議6原則，如下：

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▲旅行社針對「長榮罷工6大應對原則」。（圖／品保協會提供）



1.提早通知可能受影響的旅客：降低罷工可能衍生行程取消或變更。

2.隨時留意班機狀況：若航班變動及時通知旅客，並評估可替代之機位。

3.而品保協會也針對罷工，成立春節罷工應變小組，以掌握出團領隊，及時向旅客說明處理方案。

4.提供替代行程方案：安排其他日期或其他路線。

5.國外首日行程保持彈性：避免立即銜接不可退改之後段交通行程。

6.與外站旅行社保持彈性空間：協商團體行程設定「免費取消」或「彈性延長」，以降低實際支付費用。

▲針對長榮機師罷工給予消費者的建議。（圖／品保協會提供）



另外，已報名參加團體旅遊旅客，若出發前遭遇受罷工影響之航班，應冷靜與旅行社協商可替代方案，若取消產生實際必要費用，旅行社應提供相關單據向旅客收取。若因航班取消無法成行，依國外旅遊定型化約第14條，扣除已代繳之行政規費或已支付之必要費用，餘款退還旅客。