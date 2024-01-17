KKday遭駭472次！Klook加薪挖角經理　盜取對手營運策略遭起訴

▲檢調偵辦KKday離職經理盜用員工帳號，登入老東家網站後台蒐集商業資訊。（資料照／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

知名旅遊平台KKday在2021年間發現網站後台遭人入侵，懷疑有駭客竊取廠商資料、商業機密，檢調獲報後展開追查，原來是KKday的陳姓前產品經理，被高薪挖腳到競爭對手Klook後，用之前員工帳密，登入老東家網站蒐集供應商合作內容，並提供新公司同事參考優化網站，台北地檢署17日依違反《營業秘密法》等罪起訴陳男、Klook公司和2名員工。

KKday(酷遊天國際旅行社)前產品經理陳鈞賜，在2019年間，被競爭對手Klook(客遊天下旅行社)以加薪2萬多元的代價挖腳，陳男知道KKday的員工登入後台預設密碼，為了蒐集KKday的每個員工負責的業務範圍、定價策略，多次登入KKday後台瀏覽，並下載部分旅遊行程的帳單資料，製作成分析報告向新老闆簡報。

陳鈞賜除了自己偷上KKday後台，也把相關帳號密碼提供給Klook另1個部門的副總監陳柏安，陳女再指示孫姓女下屬登入KKday的後台，觀摩KKday的介面涉及操作程序，作為優化Klook公司後台，增加供應商使用便利與效率的參考。

檢察官查出陳鈞賜等人在2021年間共非法侵入KKday後台472次，依無故取得他人電磁紀錄、以不正方法取得營業秘密等罪，起訴陳鈞賜和Klook公司，另一無故輸入他人帳密入侵電腦罪，起訴陳女和孫女2人。